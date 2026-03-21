  • Hastalar için kritik adım! 36 ilaç daha geri ödemede
Hastalar için kritik adım! 36 ilaç daha geri ödemede

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, diyabet, hemofili, enfeksiyon hastalıkları ve alerji aşıları başta olmak üzere 36 ilacın geri ödeme kapsamına alındığını açıkladı.

21 Mart 2026 Cumartesi 14:04
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, NSosyal hesabından "Bayramımızın bereketi, yerli şifa müjdesi" başlığıyla yaptığı paylaşımda, 36 ilacın geri ödeme kapsamına alındığını duyurdu.

Bakan Memişoğlu şunları söyledi:

"Diyabet, hemofili, enfeksiyon hastalıkları, alerji aşıları ve kan ürünleri başta olmak üzere 27'si yerli olarak üretilen toplam 36 ilaç daha geri ödeme kapsamına alındı. Vatandaşlarımızın en güncel tedavilere erişimini güçlendirmeye, sağlıkta yerli üretimi desteklemeye kararlılıkla devam ediyoruz. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun."
  • sağlık bakanı
  • geri ödeme
  • ilaçlar
  • diyabet
  • alerji

