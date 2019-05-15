Hastane enfeksiyonları yakın takipte
Sağlık Bakanlığınca Türkiye genelindeki tüm hastanelerde yapılan enfeksiyon kontrol uygulamalarıyla hastaların hastanede yatış süresi azalırken, sağlık sistemine ek yük getiren, hatta ölümlere yol açabilen enfeksiyonlarda önemli ölçüde azalma kaydedildi.
Türkiye’de 2005’te yürürlüğe giren ‘Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği’ gereğince bu kurumların tümünde sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonların önlenmesi ve kontrolünü amaçlayan ‘Enfeksiyon Kontrol Komiteleri’ kuruldu. Türkiye’de bu kurumlarda gelişen sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonlar ve önlenmesini hedefleyen kontrol uygulamaları, yaklaşık 10 yıldır web tabanlı sistem aracılığıyla Bakanlık tarafından izleniyor.
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