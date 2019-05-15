Hastane enfeksiyonları yakın takipte 

Türkiye’de 2005’te yürürlüğe giren ‘Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği’ gereğince bu kurumların tümünde sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonların önlenmesi ve kontrolünü amaçlayan ‘Enfeksiyon Kontrol Komiteleri’ kuruldu. Türkiye’de bu kurumlarda gelişen sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonlar ve önlenmesini hedefleyen kontrol uygulamaları, yaklaşık 10 yıldır web tabanlı sistem aracılığıyla Bakanlık tarafından izleniyor.