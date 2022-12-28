Hastane personel alımı ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama ekranı

Sağlık Bakanlığı tarafından 11 bin 317 sürekli işçi alımı için kura çekimi Aralık 28-29 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Kura çekilişi Bakanlığın YouTube kanalı üzerinden (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) canlı olarak yayınlanacak. Hastane personel alımı için gerçekleştirilen kura çekiminin sonuçları https://iscisonuc.saglik.gov.tr/ internet adresinden açıklanacak. Peki Hastane personel alımı ne zaman açıklanacak? İşte Sağlık Bakanlığı kura sonuçlarının açıklanacağı tarih ve saatler

Sağlık Bakanlığı; 11 bin 317 sürekli işçi, 30 bin sözleşmeli sağlık personel ve 1183 sözleşmeli personel olmak üzere toplamda 42 bin 500 işçi alımı yapacak.

HASTANE PERSONEL ALIMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerine 11.317 sürekli işçi alımı için kura çekilişi 28-29 Aralık'ta yapılacak. Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekilişinin bugünkü oturumunda; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli ve Kırşehir illeri için isimler belirlenecek.

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları, çekilişin gerçekleştirildiği gün saat 22:00'den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://iscisonuc.saglik.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN



Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekilişi, illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapılacak.

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekiminine aşağıda yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

Hastane personel alımı için gerçekleştirilen kura çekimi, illerin alfabetik sıralamasına göre yapılıyor.

28 Aralık (Çarşamba) günü kura çekilişi yapılacak olan iller:

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir. (Kura çekilişi saat 10:00'da Adana ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Kırşehir ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

29 Aralık (Perşembe) günü kura çekilişi yapılacak olan iller:

Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce. (Kura çekilişi saat 10:00'da Kocaeli ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Düzce ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)