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Sağlık

Hastane randevularında yeni dönem bugün başlıyor

Hastanelerde 'onaylı randevu' dönemi bugün başlıyor. Hasta, ertesi günkü randevusuna ya saat 20.00'ye kadar onay verecek ya da gelemeyeceğini bildirecek. İptal edilen randevular, hizmet bekleyen hastalara tahsis edilecek.

13 Mayıs 2024 Pazartesi 07:43 - Güncelleme:
Hastane randevularında yeni dönem bugün başlıyor
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Hastanelerde 'Onaylı Randevu Sistemi' başlıyor. Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ndeki (MHRS) düzenleme bugün hayata geçiyor.

Yeni düzenleme ile randevu tarihinden bir gün önce saat 20.00'ye kadar onay istenecek.

Randevu onayı www.mhrs.gov.tr internet sitesi ve ALO 182 çağrı merkezi üzerinden verilecek. Onay vermeyenlerin randevusu iptal edilecek.

RANDEVU TARİHİNDEN 1 GÜN ÖNCE 20.00'YE KADAR ONAY VERİLECEK

3 gün ve sonrası için alınan randevularda onay zorunlu. Muayene tarihinden önceki 2 gün içinde alınan randevular ise doğrudan onaylanmış sayılacak.

İptal işlemi randevu tarihinden bir gün öncesine kadar yapılacak. Onaylı randevular da iptal edilebilecek.

Onaylı randevusuna gitmeyenler için de uygulama değişmedi. Bu kişiler 15 gün boyunca aynı branştan randevu alamayacaklar ancak sağlık kuruluşlarından randevusuz bir şekilde hizmet alabilecekler.

65 YAŞ ÜSTÜ KİŞİLER VE KANSER HASTALARI MUAF TUTULDU

Boşalan randevular öncelikli olarak daha önce sistem üzerinden talepte bulunan hastalara verilecek. Onaylı randevu sisteminden 65 yaş üstü kişiler ve kanser hastalar muaf tutuldu.

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