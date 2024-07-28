İSTANBUL 33°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Temmuz 2024 Pazar / 22 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,9949
  • EURO
    35,8195
  • ALTIN
    2529.05
  • BIST100
    10891.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Sağlık

Havuçta antikanser özellik tespit edildi

Hitit Üniversitesinde yürütülen proje kapsamında havuç kabuğundan elde edilen melanin bileşiğinin akciğer hücreleri üzerindeki antikanser özelliklerinin belirlendiği bildirildi.

AA28 Temmuz 2024 Pazar 14:27 - Güncelleme:
Havuçta antikanser özellik tespit edildi
ABONE OL

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, makine ve imalat teknolojileri alanında ihtisaslaşan Hitit Üniversitesinde, Mühendislik Fakültesi'nden Doktor Öğretim Üyesi Gamze Nur Müjdeci, doğal ve sürdürülebilir kaynaklardan elde edilebilen melaninin özelliklerini araştırmaya yönelik çalışma başlattı.

TÜBİTAK tarafından desteklenen çalışmayla, havuç kabuğundan elde edilen melaninin, akciğer hücreleri üzerindeki antikanser özellikleri ortaya konuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Müjdeci, çalışmada ulaşılan bulguların, biyoteknoloji ve kanser tedavisi alanlarında yeni ufuklar açma potansiyeline sahip olduğunu bildirdi.

Proje kapsamında birçok tarımsal üründen melanin elde etmek üzere çalışma yaptıklarını bildiren Müjdeci, "Melanin üretirken bölgedeki havuç kabuğu, karpuz kabuğu, kavun kabuğu, soğan kabuğu ve melas üzerinde deneme yaptık. En yüksek miktarda melaninin havuç kabuğundan elde edildiğini tespit ettik. Daha sonra yaptığımız ileri çalışmalarda ise melaninin aynı zamanda antikanser ve antioksidan özelliklerini ortaya koymuş olduk." ifadelerini kullandı.

Araştırmanın çöp kategorisinde bulunan organik atıkların değerli birer ham madde olarak kullanılabileceğini ortaya koyduğunun altını çizen Müjdeci, şunları kaydetti:

"Havuç kabuğundan elde ettiğimiz melanin, akciğer hücreleri üzerinde belirgin antikanser özellikler sergiledi. Bu bulgular, gelecekteki kanser tedavisi yöntemleri için umut vaat ediyor ve biyoteknoloji laboratuvarımızın üretim odaklı çalışmalarının ne denli önemli olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Melaninin antikanser özelliklerinin yanı sıra, aynı zamanda bir renk maddesi olarak diğer potansiyel kullanım alanları arasında kozmetik ürünler, gıda katkı maddeleri ve biyomalzeme üretimi gibi farklı endüstriler bulunmaktadır. Bu çok yönlü bileşik, çeşitli sektörlerde inovatif çözümler sunma kapasitesine sahiptir."

  • akciğer hücreleri
  • melanin bileşiği
  • antikanser özellikleri

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.