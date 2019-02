'Her çocuğa okul öncesi EKG şart'

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Robotik Kalp Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. İhsan Bakır, her çocuğun en azından okula başlamadan önce basit bir EKG taramasından geçirilerek doğumsal kalp hastalıklarının yaratacağı kötü sonuçlardan korunabileceğini söyledi. Ülkemizde her yıl 1 milyon 350 bin bebek doğuyor. Doğumsal kalp anomalileri ise her 1000 bebekten 8’ini etkiliyor. Bu bebeklerin yüzde 25’i bir girişim veya ameliyata ihtiyaç duyuyor, yüzde 15’i de çoğu kez zamanında teşhis edilemediği için 18 yaşına ulaşamadan kaybediliyor.

ERKEN TEŞHİS ÖNEMLİ

Prof. Dr. Bakır “Biz, Sağlık Bakanlığı ile 2013-2016 yılları arasında okul çağı çocukları için online bir tarama programı gerçekleştirmiştik. O dönem 375 bin çocuk tarandı, 47 bininde şüpheli bulgular saptandı. Çocukta herhangi bir hastalık belirtisi yoksa aile bunu nereden bilecek? Anne babalara tavsiyem, çocukları ilkokula başlamadan önce mutlaka bir kez EKG çektirsin. Kalp anomalileri en çok 10-15 yaşlarında ortaya çıkmaya başlıyor. Çünkü organ yoruluyor o yaşa kadar. O aşamaya gelmeden erkenden önlem alınması çok daha iyi” dedi.