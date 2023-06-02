İSTANBUL 24°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Haziran 2023 Pazar / 16 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    20,9783
  • EURO
    22,5975
  • ALTIN
    1313.16
  • BIST100
    5114.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Sağlık

Her üç kanserden ikisini tespit eden kan testi

İngiltere'de araştırmacılar, Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) tarafından yapılan kan testiyle her üç kanserden ikisinin tespit edildiğini açıkladı.

AA2 Haziran 2023 Cuma 13:47 - Güncelleme:
Her üç kanserden ikisini tespit eden kan testi
ABONE OL

BBC'nin haberine göre, kan testi İngiltere ve Galler'de aile hekimlerine şüpheli belirtilerle başvuran 5 bin kişiye yapıldı.

Her üç kanserden ikisinin tespit edildiği testin 50'den fazla kanser tipinin tespiti konusunda umut vadettiği belirtildi.

"Galleri" isimli testte pozitif vakaların yüzde 85'inde kanserin asıl noktası da saptandı.

Oxford Üniversitesinden araştırmacılar, testin "devam eden bir çalışma olduğunu" ancak erken teşhis sayısının artabileceğini bildirdi.

Araştırmaya katılanların 350'den fazlasına tarama ve biyopsiler gibi geleneksel yöntemler kullanılarak kanser teşhisi konuldu.

Kan testi pozitif çıkan hastaların yüzde 75'inin, negatif çıkanların ise yüzde 2,5'inin kanser olduğu tespit edildi.

Araştırmacılardan Prof. Mark Middleton, "Testten elde edilen tahmin ile hastalar için endoskopi mi yoksa tarama mı isteyeceğimize karar verebileceğiz." açıklamasında bulundu.

Testin bulguları, Chicago'da düzenlenecek Amerikan Klinik Onkoloji Derneğinin konferansında sunulacak ve The Lancet Oncology dergisinde yayımlanacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.