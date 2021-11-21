21 Kasım 2021 Pazar 17:29 - Güncelleme: 21 Kasım 2021 Pazar 17:29

Pfizer ile koronavirüs aşısı geliştiren BioNTech'in kurucu ortaklarından olan Türk asıllı bilim insanı Prof Dr. Uğur Şahin Alman gazetesi Bild am Sonntag'a konuşarak mRNA bazlı aşının detaylarını ve aşıyla ilgili öngörülerini paylaşarak yılda kaç kere koronavirüs aşısı olunabileceğini söyledi.

Şahin, "Aşının etkisi dördüncü aydan sonra azalmaya başlıyor ve altıncı ayda bu azalış hız kazanıyor. İkinci olarak da bu aşı ağır hastalığın önüne geçiyor. Koronavirüs aşısı olanlar bu hastalığı daha hafif atlatıyor" şeklinde konuştu.

HER YIL BİR KEZ AŞI YAPILMALI

Üçüncü doz aşının ne zaman yapılmasını gerektiğini açıklayan "Bizim aşımıza şu an iki doz olarak onay verildi. Önemli olan üçüncü doz aşının korumayı tekrar artırdığıdır. İki doz aşıdan sonra korumanın daha uzun sürmesini bekliyoruz ve gripte olduğu gibi yılda bir kez aşı yapılması yeterli olacaktır. Fakat şu an elimizde dördüncü doz koronavirüs aşısının ne gibi etkileri olacağı ve ne zaman yapılması gerektiğine dair bir araştırma yok. Şu an yeni varyantlardan endişe etmiyoruz ve koronavirüse karşı korumayı tekrar yüzde 95'lere çıkarabileceğimizi biliyoruz" ifadelerini kullandı.

KIŞ DÖNEMİNDE AYRI BİR ÖNEM TAŞIYOR

Türkiye'de de uygulanmaya başlanan takviye aşılar ile ilgili de Şahin, "Booster (hatırlatma) aşısı hem aşılanan kişiyi hastalıktan çok iyi korur, hem de yeni bulaş zincirleri oluşmasını engeller" dedi. Şahin, bunun da zorlu geçmesi beklenen kış mevsiminde pandemiyle mücadeleye katkı sağlayacağını dile getirdi.