Hipertansiyon yaşı düştü

DHA 25 Temmuz 2021 Pazar 09:51 - Güncelleme: 25 Temmuz 2021 Pazar 09:51

Pandeminin neden olduğu hareketsizlik gibi çeşitli nedenlerle kilo almaya elverişli ortamın oluştuğu süreçte kişilerin yaşam tarzının değiştiğini dile getiren Hipertansiyonla Mücadele Derneği Başkanı ve aynı zamanda İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Park Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı olan Prof. Dr. İstemihan Tengiz, "Kişiler özellikle pandemiden dolayı evlerine kapanmak durumunda kaldı. Bu, yaşam tarzında birtakım değişikliklere neden oldu. En başta kilo almamıza neden oldu. Özellikle de genç yaş grubunda stres kat sayısı arttı. Hem kilo alımı hem de stres kat sayısındaki artış, hipertansiyon sıklığını arttırmaya başladı. Hipertansiyon görülme sıklığı genç yaşa doğru kaymaya başladı" diye konuştu.

'TOPLUMDA FARKINDALIĞIN ARTTIRILMASI GEREKİYOR'

Hipertansiyonun toplumda en sık görülen önlenebilir ölüm sebeplerinin başında geldiğini vurgulayan Prof. Dr. İstemihan Tengiz, hipertansiyonla mücadele konusunda toplumda farkındalığın arttırılması gerektiğini belirterek, "Hipertansiyon gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en büyük sağlık sorunu. Hipertansiyon yaşlanmanın kaçınılmaz sonucu. Hipertansiyonla mücadelede toplumun farkındalığının arttırılması gerekiyor. Bir kişinin yaş aldıkça hipertansiyon olabileceğini bilerek periyodik olarak kendi kan basıncını kontrol etmesi gerekiyor. Tansiyonda 120-80 gibi bir değer veriyoruz 140-90'ın üzeri bizim için tedavi eşik sınırımız. Bu değeri geçiyorsa önce uygun yaşam tarzı değişikliği öneriyoruz. Buna rağmen kan basıncını kontrol altına alamıyorsak ilaç tedavisine başlamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'EN ÖNEMLİ FAKTÖR YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİĞİ'

Normalleşme süreci öncesinde tansiyon gibi konularda sorun yaşayan vatandaşların pandemi nedeniyle hastaneye gitmeyi ertelediklerini ifade eden Prof. Dr. İstemihan Tengiz, aşılamanın hız kazanmasıyla bu durumun son dönemde yavaş yavaş değiştiğini dile getirdi. Yaşam tarzı değişikliğinin hipertansiyonun gelişiminde en önemli faktör olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. İstemihan Tengiz, "Uygun yaşam tarzı değişikliğini erken yaşta topluma empoze etmemiz lazım. En başta uygun kiloda olmamız gerekiyor. Tuz tüketimi özellikle bizim ülkemizde çok önemli. Salça, turşu gibi yiyeceklerin çok tuzlu olması tuz tüketiminin artmasına neden oluyor. Küçük yaştan itibaren tuzsuz yaşama alışmak daha sağlıklı. Sağlık için spor yapabilmek uygun kiloyu koruyabilmek önem taşıyor" dedi.

'BU RİSKLERE DİKKAT'

Yüksek kan basıncının kardiyovasküler ölüm riski başta olmak üzere böbrek yetmezliği, gözlerde bozulma, felç gibi riskleri de beraberinde getirdiğini kaydeden Prof. Dr. İstemihan Tengiz, her zaman ağır ve yağlı yemeklerden kaçınılması gerektiğini vurguladı. Hipertansiyonla mücadelenin önemine de değinen Prof. Dr. Tengiz, "Ne kadar iyi mücadele edersek, bu riskler karşımıza o kadar daha az çıkacaktır. Hastayı diğer kliniklerle beraber değerlendirip multidisipliner şekilde yaklaşarak, efektif bir risk azaltmasına gitmeye çalışıyoruz. Hipertansiyon Mükemmeliyet Merkezi son zamanlarda önem kazanan bir terminoloji oldu. Biz de kliniğimizde daha iyi ve efektif sonuçlar alabilmek için bu uygulamayı başlattık" diye konuştu.