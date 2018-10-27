Hipotermi hastalığı nedir nasıl olur Hipoterminin belirtileri nelerdir

Tunceli'de operasyon sırasında hipotermi geçiren iki asker şehit olması ile birlikte merak edilen konuların başında yer alan; Hipotermi nedir nasıl olur? Vucut nasıl ısı kaybeder? Hipoterminin belirtileri nelerdir? Kaç derecenin altına düşersek hipotermiye yakalanırız? Soğuktan meydana gelen hipotermi hastalığının belirtileri nelerdir? Vücut sıcaklığının düşmesiyle meydana gelen hipotermi hastalığıyla ilgili detayları bu haberimizde derledik. Hipotermi aşırı üşüme nedeniyle meydana gelir. Uzun süre boyunca soğuk ortamlara maruz kalmanın ardından görülür. Vücudun sıcak tutmaya yetecek kadar kalın giyilmemişse veya başa herhangi bir şey giyilmemişse (vücut sıcaklığının yüzde 20'si kafa bölgesinden kaybedilir) hipotermi riski artar. Çok soğuk olmayan havalarda da hipotermi geçirmek mümkündür. Örneğin yağmurda sırılsıklam ıslanıp ardından iyice kurumadan soğuk bir rüzgara maruz kalınması halinde de hipotermi geçirilebilir. Su ciltten buharlaşırken, vücut sıcaklığı düşer. Hipotermi ile ilgili detaylar star.com.tr'de.

Kış ayları geldiğinde soğuk havalara daha çok maruz kalıyoruz. Hipotermi, genellikle vücudun soğuğa karşı fazla maruz kalmasından dolayı ortaya çıkar. Hipotermi, vücut sıcaklığında potansiyel olarak tehlikeli bir düşüş. Buna göre hipotermi, çekirdek 35 derecenin altına düştüğü bir durum.Yaşılarda, özellikle 65 yaşın üzerinde görülen hipotermi, bu kişilerde ölüm sebebi olabiliyor. Çocuklarda da görülebilen vücut sıcaklığının çok düşmesi, havale geçirme olarak sonuçlanabiliyor.

Hipotermi nedir?



Kısaca; 37C olan vücut sıcaklığının 35C ‘nin altına düşmesi ile meydana gelen, kas ve beyinsel işlevlerin bozulmasına neden olan rahatsızlıktır. Hipotermi 37 derece olan normal vücut sıcaklığının 35 derecenin altına düşmesi halinde meydana gelen rahatsızlıktır. Genellikle uzun süreli olarak soğuk ortama maruz kalmaktan kaynaklanan hipotermi, genellikle yağmur, rüzgar, kar veya soğuk suya maruz kalma gibi faktörler tarafından tetiklenir.

Hipotermi aşırı üşüme nedeniyle meydana gelir. Uzun süre boyunca soğuk ortamlara maruz kalmanın ardından görülür. Vücudun sıcak tutmaya yetecek kadar kalın giyilmemişse veya başa herhangi bir şey giyilmemişse (vücut sıcaklığının yüzde 20'si kafa bölgesinden kaybedilir) hipotermi riski artar. Çok soğuk olmayan havalarda da hipotermi geçirmek mümkündür. Örneğin yağmurda sırılsıklam ıslanıp ardından iyice kurumadan soğuk bir rüzgara maruz kalınması halinde de hipotermi geçirilebilir. Su ciltten buharlaşırken, vücut sıcaklığı düşer.







Vucüt Nasıl Isı Kaybeder?



Ortam sıcaklığının düşmesi ile. Bulunduğumuz yerdeki havanın standar vucüt sıcaklığı olan 37C derecenin altına düşmesi.

Isı iletimi ile. Dokunduğumuz veya temas halinde olduğumuz nesnelerin vucüt ısımızdan daha düşük sıcaklıkta olması nedeni ile. Örnek; suyun için olmak vs..

Konveksiyon yani haraket hali nedeni ile. Örnek : rüzgar almak veya haraket halinde olma durumu (bisiklete binmek vs.. gibi)

Buharlaşma sebebi ile. Vücudun terlemesi ve sıcağı atma ihtiyacı, sıvı kaybı vs.



Vücudumuz Sıcaklığı Nasıl Dengeliyor?



Damar Genişlemesi – yüzey kan akışını arttırır, ısı kabını arttırır (ortam sıcaklığı vücut sıcaklığında düşükse) En fazla damar genişlemesi deri kan akışını 3000 ml/dakikaya kadar arttırabilir (ortalama akış 300-500 ml/dakika).

Damar Büzülmesi – dış yüzey kan akışını azaltır, ısı kaybını azaltır.

Terleme – buharlaşma ile vücudu soğutun



Titreme – kas aktiviteleri için gerekli kimyasal reaksiyonları arttırarak ısı oluşturur. Görünür titreme yüzey ısı üretimini en fazla %500 oranında arttırabilir. Yine de kaslardaki glikoz tükendiği ve yorgunluğa neden olduğu için birkaç saat ile sınırlıdır.



Hipotermi ‘ye neden olan durumlar

Soğuk hava

Uygun olmayan kıyafet

Sert sen rüzgar

Islaklık

Yorgunluk

Dehidrasyon

Yetersiz besin alımı

Hipoterminin nedenleri neler?



Çok fazla soğuğa maruz kalma, toksinler, metabolik bozukluklar, enfeksiyonlar hipoterminin oluşmasına neden oluyor. Ayrıca merkezi sinir sistemi bozuklukları, sedef hastalığı ve zehirlenmeler de hipoterminin vücutta oluşması riskini arttıyor.



Hipoterminin belirtileri neler?



Genellikle kar, yağmur ve soğuk suya maruz kalma gibi durumlar tarafından tetiklenen hipotermi, kas ve beyinsel kasların fonksiyonlarının bozulmasına sebep oluyor. Hipotermi, hafif, orta ve şiddetli formlarda ortaya çıkabilir ve yeterli tedavi olmazsa vücutta ilerler.



Hafif hipoterminin yaygın belirtileri arasında, titreme, kan basıncıdaki artış, hızlı solunum ve hızlı kalp atışları yer alır. Herhangi bit tedavi süreci olmazsa, hasta bilinçsizliğe sürüklenebilir, refleksler yavaşlar. Şiddetli hipotermi belirtileri arasında ise, nefes alma neredeyse yok olacak şekilde azalır.



Hipotermi tedavisi nası olur?



Hipotermi geçiren kişiler eper tedavi edilmezse, ileri safhalarda hastalık ölümle bile sonuçlanabilir. İlk olarak, sıcak ve kuru battaniyeler ile hastanın vücut sıcaklığı arttırılmalı. Hareketler oldukça nazik olmalı, ki hastayı yoracak herhangi bir hareketten kaçınılsın.



Kişinin vücudu yavaş yavaş sıcak ortama alıştırılmalı. Soğuk olan vücudu direkt olarak sıcak duş yaptırmak, kan akışını hızlandırarak kalbe ve beyne ani bir şekilde gitmesine neden olur.

TUNCELİ'DEN ACI HABER



Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde teröristlere yönelik operasyonda olumsuz hava koşullarından etkilenen 2 askerin şehit olduğu bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca Nazımiye ilçesi kırsalında terörist unsurlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda, olumsuz hava koşullarından etkilenen birliklerin hava şartlarının kısmen düzelmesine müteakip bölgeden helikopterle tahliye edildiği belirtildi.



Bölgede 2 jandarma personelinin hipotermi tanısı ile Tunceli Devlet Hastanesine sevk edildiği aktarılan açıklamada, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 1 jandarma personelinin şehit olduğu, 1 jandarma personeline ise hastanede müdahale edildiği kaydedildi.



Valilikten yapılan ikinci açıklamada ise şehit olan asker sayısının 2'ye yükseldiği duyurularak, "Hastaneye kaldırılan diğer jandarma personelimize uzun süre müdahaleye devam edilmiş olup maalesef kurtarılamayarak şehit olmuştur." bilgisi paylaşıldı.



Açıklamada, "Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.