Hollanda'da ayağını keseceklerdi, Türkiye'de sağlığına kavuştu

Hollanda'da kuaförlük yapan 2 çocuk babası 52 yaşındaki diyabet hastası Özaydın'ın sağ ayağının altı, geçen şubatta su topladı. Özaydın'ın bu ülkede başvurduğu sağlık kurumlarında yatarak tedavisine karar verildi.

Antibiyotik tedavisine rağmen yaraları iyileşmeyen Özaydın'ın parmaklarında da diyabetik ayak enfeksiyonu oluştu. Hollandalı doktorlar, Özaydın'ın 5 parmağı ile ayağının bir bölümünün kesilmesini önerdi.

Bir arkadaşının önerisiyle İzmir'de görev yapan enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Alper Şener'e başvuran Özaydın, yaklaşık 4 aylık tedavi programıyla yaralarından kurtulmaya başladı.

Prof. Dr. Alper Şener, AA muhabirine, Özaydın'ın sağ ayağında iki iltihaplı yaranın olduğunu söyledi.

Hollandalı meslektaşlarının parmakların ve ayağın bir kısmının kesilmesini önerdiğini aktaran Şener, şunları kaydetti:

"Bu süreçte hızlı ve doğru tedavi teknikleri uygulamak lazım. Tedavi süresince ampütasyondan hep kaçındık. Hastamıza hücre destekli, trombosit açısından zengin plazma ve fibrin tedavisi uyguladık. Hastamızın kanından alınan hücre ve trombosit yönüyle zengin plazmayı dokuya yapışmayı kolaylaştırıcı ilaçlarla zenginleştirdik. Ardından yara etrafına ve çevresine enjekte ettik. Bu yapıştırma işlemi sonrasında yarada olmayan hücreler yenileniyor. Hedefimiz bu sayede ölü hücrelerin canlanması oldu. Bir hafta arayla iki seans uyguladık ve yanıt almaya başladık. Tedavi sürecinde hastamızı tüm uyarılara dikkat etti, yaralardan küçük olanı tamamen kapandı, diğer yara ise kapanmaya devam ediyor."

Ziya Özaydın da Hollanda'daki doktorların ayağının kesileceğini söylediğinde çok üzüldüğünü, ayakta yapılması gereken bir mesleğe sahip olduğunu ifade etti.

Türkiye'deki sağlık olanaklarının birçok açıdan Avrupa'dan ileride olduğunu dile getiren Özaydın, uygulanan tedaviyle hayata yeniden dört elle sarıldığını söyledi.

Rahat bir şekilde yürümeye başladığını aktaran Özaydın, "Yeniden doğmuş gibiyim. Tedavim karşılık verdi, yürüyorum yakında koşacağım." diye konuştu.