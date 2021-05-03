Hurmada 'glikoz' şurubu tehlikesi

DHA 03 Mayıs 2021 Pazartesi 12:22 - Güncelleme: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 12:22

Ramazan ayında talebin arttığı, sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan hurmaların glikoz şurubuna batırılarak piyasaya sürüldüğü ortaya çıktı. Afrika bölgesinde yetişen hurmaların daha küçük ve tatsız olduğu için glikoz şurubu sürülerek satıldığını ifade eden Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi'nden Fitoterapi ve Akupunktur Uzmanı Dr. Serhat Koran, uyarılarda bulundu.

"KANSER HÜCRELERİNİ BESLİYOR"

Glikoz şurubu katılan hurmaların genellikle çok yapışkan, parlak ve küçük olduğunu belirten Uzm. Dr. Serhat Koran, "Glikoz şurubu kan şekerini çok fazla yükseltebiliyor, kalp damar sağlığını bozabiliyor. Pankreas kanseri yaptığına dair çalışmalar da var. Vücudumuzda kanser varsa, kanser hücrelerini besliyor. Bu anlamda hurma alırken oldukça dikkat etmek gerekiyor" diye konuştu.

HURMA BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ DE KUVVETLENDİRİYOR

Hurmanın kan şekerini düzenlediğini ve açlık hissini azalttığını dile getiren Koran, "Vücudumuza da enerji veriyor. Bununla birlikte susuzluk hissini de azaltıyor. Hurmanın içerisinde yüksek oranda potasyum var. Potasyum da hem kalp damar sağlığı için hem de tansiyonumuz için çok faydalı. İçerisinde selenyum ve beta glukan dediğimiz maddeler var. Bu maddelerin de anti kanserojen etkisi var. Bunun dışında yüksek oranda flor da içeriyor. Flor da diş ve kemik sağlığı için oldukça faydalı. Antioksidan ve bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiğine dair çalışmalar da var. Bu anlamda hurma sofralardan eksik edilmemesi gereken bir meyve" ifadelerini kullandı.

Uzm. Dr. Koran, "Fazla tüketim ishal ve alerjik reaksiyonlar yapabilir. Şeker oranı yüksek olduğu için kan şekerini yükseltebilir. Bu anlamda hurmayı iftarda 1, sahurda 2 olacak şekilde günde 3 tane tüketilebilirsiniz" önerisinde bulundu.

"PANKREAS KANSERİ YAPTIĞINA DAİR ÇALIŞMALAR DA VAR"

Hurmanın glikoz şurubuna batırılarak piyasaya sürüldüğünü hatırlatan Koran, "Arap ülkelerinde yapılan hurma daha büyük ve tatlı oluyor. Bir de Afrika bölgesinde yetişen hurmalar var. Bunlar daha küçük ve tatsız oluyor. Bu hurmaları tatlandırmak ve daha parlak göstermek için glikoz şurubunu hurmaların üzerine sürüyorlar. Böyle olunca hurma fayda yerine zarar veriyor. Glikoz şurubu kan şekerini çok fazla yükseltebiliyor, kalp damar sağlığını bozabiliyor. Pankreas kanseri yaptığına dair çalışmalar da var. Vücudumuzda kanser varsa, kanser hücrelerini besliyor. Bu anlamda hurma alırken oldukça dikkat etmek gerekiyor" dedi.

FİYATA VE PAKETE DİKKAT!

Glikoz şurubu katılan hurmaların fiyatlarının da çok ucuz tutulduğunu ifade eden Koran, "Çok ucuz hurma almaktan da kaçınmak gerekir. Paketli hurmaların içindekiler kısmında glikoz şurubu olup olmadığını kontrol etmekte fayda var. Glikoz şurubunu bağırsaklarımız sindirene kadar gereğinden fazla enerji harcıyor. Böylece hurmadan aldığımız enerji faydalı olmuyor. Gerçek hurmadaki şeker ise vücutta yavaş yavaş çözüldüğü için iftara kadar kan şekerimizi dengede tutuyor" dedi.