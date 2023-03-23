Hurmanın faydaları nelerdir? Günde kaç tane hurma yenmeli?

Hurma, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte sofralardaki yerini aldı. Peygamber Efendimiz'in sünneti olan Hurma, sağlık açısından birçok hastalığa karşı faydalı olabilecek antioksidanlar açısından zengindir. İftarda uzun süreli açlıktan sonra kan şekerini toparlamak, fazla yemeyi önlemek ve enerjiyi artırmak için orucu hurmayla açmak çok faydalıdır. Peki Hurmanın faydaları nelerdir? Günde en fazla kaç tane hurma yenmeli? İşte detaylar...

Hurma, dünyanın pek çok tropikal ikliminde yetişen palmiye ağacının meyvesidir. Özellikle Arap yarımadasında ve Afrika ülkelerinde bolca yetişir.

Hurma, kurutulmuş veya yaş meyve olarak tüketilebilir. Lezzet ve doku olarak kurutulmuş olarak daha yaygın kullanılan hurmanın, kurutulduktan sonra besin değerleri de artar.

HURMANIN FAYDALARI NELERDİR?



Hurmanın sağladığı faydalar arasında en çok bilinenleri ise yüksek besin değeri, normal doğumu kolaylaştırması ve antioksidan etkisi olarak sıralanabilir.

hurmalar, lif bakımından zengindir.

Hurma, çeşitli hastalıklara yakalanma riskinin azaltılması da dahil olmak üzere bir dizi sağlık yararına sahip çeşitli antioksidanlar sağlar.

Hurmanın içinde bulunan ve vücudun serotonin ve norepinefrin üretmesine yardımcı olan B6 vitamini beyin sağlığının iyileşmesi açısından önemlidir.

Hurma yemek sindirim sistemini ve mideyi zararlı bakterilerden koruyarak, bunların kolona yayılmasını engeller.

Mevsimsel alerjilerin belirtilerini ortadan kaldırır.

Hurmanın, kalp hastalıkları aterojenez risk faktörleri olan trigliserit seviyesini ve oksidatif stresi azalttığı bilinmektedir.

Hurma lif, potasyum, magnezyum, vitaminler ve antioksidanlar bakımından zengindir. Bu nedenle de atıştırmalık konusunda biçilmiş kaftan olurlar.

Hurma yemek kilo verme konusunda da olumlu etkiye sahiptir. İçerisinde lif bulunduğu için uzun bir süre tokluk hissi vererek, kan şekerinin düşmesini ve çıkmasını engeller.

Fruktoz ve glikoz gibi şekerler sayesinde enerji seviyesinde artış sağlar.

Glisemik indeks açısından şeker içeriğinin yüksek olmasına rağmen posası sayesinde düşük glisemik indekse sahiptir.

İçerdiği mineral ve vitamin örüntüsü açısından bağışıklık sistemi içinde olumlu etkileri bulunmaktadır.

GÜNDE KAÇ TANE HURMA YENMELİ?



Günde ortalama 2 adet hurma yenilebilir. Sağlıklı bir yetişkin günde en fazla 5 tane hurma yiyebilir. Ancak bu kadar hurma tükettikten sonra gün içinde daha fazla meyve ve şeker tüketmemeye özen göstermek gerekir.

Ramazan ayında iftardan sonra da ağır, hamurlu, şerbetli tatlılar yerine hurma tüketmek kilo almayı engeller.

Ayrıca, Ramazan ayında bağırsak tembelliği yaşamamak için sahurda ve iftarda hurma tüketimi uygundur.

2 orta boy hurma yaklaşık 110 kaloridir.