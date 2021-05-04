İdlib'de çadır kent yangınında yaralanan 21 aylık bebek Türkiye'de yaşam savaşını kazandı

AA 04 Mayıs 2021 Salı 14:13 - Güncelleme: 04 Mayıs 2021 Salı 14:13

Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle sığındıkları İdlib'de kurulu kampta yaşayan 6 çocuklu Dugaym ailesi, 1 Ocak'ta sobayı mazotla yakmak istedikleri sırada çadırlarında yangın çıktı.

Alevlerin arasında kalan 10 yaşındaki ablası Yasmin'in yaşamını yitirdiği yangında kurtarılan Delal bebek önce bölgedeki sağlık merkezine götürüldü.

Vücudunda derin yanıklar oluşan Delal bebek, Sağlık Bakanlığının girişimiyle önce Hatay'daki İskenderun Devlet Hastanesine ardından Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Hastanede ilk müdahalesi yapılan Delal'in yüzü, başı, elleri, kolları, ayakları ve bacaklarında üçüncü derece derin yanıklar meydana geldiği tespit edildi.

- HAYATA DÖNDÜRMEK İÇİN 6 EKİP OLUŞTURULDU

Yanık Merkezi'nde tedavisine başlanma kararı alınan yaralı bebek için alanında uzman doktor ve hemşirelerin bulunduğu 6 ekip oluşturuldu.

Tedavi sürecinde 3 kez ölümcül nitelikte sepsis geçiren Delal, bu dönemde 16 kez ameliyata alındı.

Türk doktorların başarılı cerrahi operasyonlarıyla hayata dönen Delal bebek, yaklaşık 4 ay süren tedavisi sonrası yaşam savaşını kazandı.

Çocuk Palyatif Bakım Merkezindeki gözlem süresi tamamlanan Delal taburcu edildi.

- "YAŞAMAZ DEDİĞİMİZ MUCİZE BİR BEBEK OLARAK DEĞERLENDİRMİŞTİK"

Tedaviyi üstelenen ekipte görev alan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Aydın Yücel, AA muhabirine, meslek hayatının en zorlu süreçlerinden birini yaşadığını söyledi.

Delal'in hastaneye getirildiği ilk günü unutamadığını dile getiren Yücel, "İlk hastaneye geldiğinde yüzde 10 civarında yaşama şansı vardı. Vücudunun yüzde 40'ından fazlasında yanıklar oluşmuştu. 'Yaşamaz' dediğimiz mucize bir bebek olarak değerlendirmiştik. Çok ciddi hastalarla karşılaşıyoruz ama meslek hayatımda gördüğüm en ağır vakalardan biriydi. Bu nedenle Delal'in tedavi sürecinde çok fazla etkilendim." ifadesini kullandı.

Yücel, yaralı bebeğin hayatta kalması için başlatılan süreci titizlikle yürüttüklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Vücudunda üçüncü derece yanıklar vardı. Yoğun bakım ünitemizde 8'i büyük 8'i küçük olan operasyonlarla yanıklar tedavi edilmeye çalışıldı. Tedavi sürecinde ciddi müdahalelerden geçti. 3 kez ölümcül sepsis yaşadı. Şu anda onu taburcu edebilecek duruma geldik. Hayati bir tehlikesi kalmadı, normal sıradan bir çocuk gibi. İlk geldiği dönemlerde solunum yolları açık değildi. 'Yaşam kurtarıcı' dediğimiz bir delik açıldı. Onunla beraber beslenmeye başladı. Babasıyla birlikte kalıyor. Suriye'de olan annesine ihtiyacı var. Onun gelmesini bekliyor. İlerleyen süreçte hastanemizde fizik tedavisi devam edecek. Plastik cerrahi açısından değerlendirmeleri de sürecek. İlerleyen yaşlarda estetik amaçlı operasyonlar geçirecek."

Son durumu sevinçle karşıladıklarını dile getiren Yücel, Delal'i hayata döndürmenin gururunu yaşadıklarını aktardı.

- "3 KEZ ÖLÜMDEN DÖNDÜ. HER DEFASINDA DOKTORLAR ONU HAYATA DÖNDÜRDÜ"

Baba Abdulfattah Dugaym da bir kızının hayatını kaybettiği yangını unutmakta zorlandığını ifade etti.

Yangında bir evladını kaybettiğini, küçük Delal'ı da saklandığı tuvaletten çıkararak bölgedeki sağlık merkezine götürdüğünü anlatan Dugaym şunları söyledi:

"Türk ambulansları 10 dakika içinde Suriye topraklarına girdi. Allah razı olsun, anında Türkiye'ye geçiş yaptık. Mersin'deki tedavisinde 3 kez ölümden döndü. Her defasında doktorlar onu hayata döndürdü. Yaşayacağı hiç aklımın ucundan bile geçmiyordu. Doktorların yaptığı bu iyilikleri hayatım boyunca unutmayacağım. Onlar olmasaydı benim kızım yaşamazdı. İyi ki varlar. Bir baba olarak çok zor anlar yaşadım. Allah'a çok şükür kızım şu an hayatta." diye konuştu.

Dugaym ailesinin Mersin'e getirilmesi için Türk yetkililerden yardım istediğini sözlerine ekledi.