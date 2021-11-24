İleri evre kanser hastalarına umut olacak yöntem

DHA 24 Kasım 2021 Çarşamba 10:51 - Güncelleme: 24 Kasım 2021 Çarşamba 10:51

Vücudun bağışıklık sistemi hücrelerini uykudan uyandırıp, tümöre karşı savaşmasını sağlayan immünoterapinin giderek daha fazla kanser hastası için umut haline geldiğini söyleyen Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Serkan Çelik, bu konuda son gelişmelerle ilgili önemli bilgiler verdi. Şu an neredeyse tüm kanser türlerinde, ileri evre hastalıkta immünoterapinin kullanıldığını söyleyen Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Serkan Çelik, şöyle konuştu:

"2010 yılından beri uygulanan bir tedavi olan immünoterapi, ilk olarak kötü huylu cilt kanseri olan melanomda kullanılmaya başlandı ve bugün de cilt kanserlerinin tedavisinde tek başına kullanılabiliyor. Ayrıca, böbrek kanserleri, akciğer kanserlerinin çoğunluğunu oluşturan küçük hücreli dışı akciğer kanserinde de tek başına immünoterapiyi kullanabiliyoruz."

YAN ETKİLERİ DAHA AZ; YAŞAM KALİTESİNİ BOZMUYOR

İmmünoterapi tedavisinin damardan uygulanan bir tedavi olduğunu hatırlatan Doç. Dr. Çelik, hasta açısından sağladığı yararlarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Hastalığın evresi ve tipine göre değişmekle birlikte immünoterapi, kemoterapi ile beraber ya da tek başına kullanılabilir. İmmünoterapinin etki mekanizması daha farklıdır. Bilindiği üzere kemoterapi kanser hücrelerinin yanında vücuttaki diğer normal hücrelere de etki gösterebilen bir tedavi şeklidir. İmmünoterapi ise; bağışıklık sistemi hücreleri üzerinden etkisini gösterir. Bu nedenle kemoterapide sık görülen saç dökülmesi, bulantı, kusma gibi yan etkileri immünoterapi sonrasında görmeyiz. Bu yöntemle hastaların tedavi süresince yaşam kaliteleri kemoterapiye göre daha iyi olur. İmmünoterapide daha farklı yan etkiler olur. Deri döküntüsü, kaşıntı, ishal, karaciğer enzimlerinde yükselme, tiroid hormon fonksiyonlarında değişiklikler gibi yan etkiler daha az sıklıkla görülebilir ve kolaylıkla kontrol altına alınır böylece hastanın yaşam kalitesi de olumsuz yönde etkilenmemiş olur."

ÇOĞU KANSERDE İLK TEDAVİ SEÇENEĞİ

İmmünoterapinin son yıllarda artan oranda kullanılan bir tedavi yöntemi olduğunu ifade eden Doç. Dr. Çelik, "İlk olarak sadece kötü huylu cilt kanserinde uygulanmaya başlanan bu tedavi yöntemi, şu an neredeyse tüm kanser türlerinde, ileri evre hastalıklarda diğer tedavilere kıyasla daha etkin bir seçenek olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle de böbrek, akciğer, mide, yemek borusu, karaciğer kanserlerinin tedavisinde ilk tercih haline gelmiştir. Hastanın tümör dokusundan bazı özel testler yapılarak bu tedavinin hangi hastada, ne zaman uygun olabileceğini belirleyebilmekteyiz" diye konuştu.

YAŞAM SÜRESİNİ UZATIYOR

Doç. Dr. Serkan Çelik, immünoterapi tedavisinin artık çoğu kanserde yaşam süresini kemoterapiye kıyasla daha fazla uzattığını belirtti.

Doç. Dr. Serkan Çelik, küçük hücreli dışı akciğer kanserinden örnek vererek, "Eğer hasta immünoterapi tedavisine uygunsa, normalde kemoterapi ile ortalama 1 sene olan yaşam süresi, bu alt grupta 3 senenin üzerine çıkmaktadır. Öyle ki, 5 sene üzerinde yaşayan hastalarımızın sayısı artmaktadır. En son düzenlenen Amerikan Kanser Derneği, immünoterapiye uzun süre yanıt veren ileri evre akciğer kanserli hastalarda yaşam beklentisinin yüzde 99'a çıktığı açıklandı. İmmünoterapiyi kullanarak bazı hastalarda neredeyse kanseri kronik hastalık olarak takip edebilmekteyiz" ifadelerini kullandı.

KANSERİN METASTAZ YAPMA RİSKİNİ ENGELLİYOR; RAHİM AĞZI KANSERİNDE DE ETKİLİ

Son 10 senedeki gelişmelerle, tedavi sonuçlarında büyük farklar görüldüğünü ifade eden Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Serkan Çelik, Avrupa Kanser Kongresi (ESMO)'nde duyurulan çalışma verileri hakkında şu bilgileri verdi:

"Özellikle melanomun erken evresinde immünoterapi kullanıldığında, hastalığın geri gelme riskinin belirgin şekilde azaldığı gösterildi. Bununla birlikte ileri evre rahim ağzı kanserinde de kemoterapiye immünoterapi ekleyerek yaşam süresinde yüzde 35-40 oranın iyileşme sağlanabildiği açıklandı. Akciğer kanseri nedeniyle ameliyat olmuş hastalarda da immünoterapi ile, hastalığın geri gelme riskini azaldığı kanıtlandı. Sonuç olarak immünoterapi günümüzde geleneksel kullanılan kemoterapilere göre hem hastanın yaşam süresini uzattığı hem de yaşam kalitesini artırdığı için, neredeyse tüm kanser türlerinde umut vadeden bir tedavi seçeneği haline gelmiştir."