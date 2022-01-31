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Sağlık

İllere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15-21 Ocak'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

31 Ocak 2022 Pazartesi 10:56 - Güncelleme: 31 Ocak 2022 Pazartesi 11:40
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Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından Covid-19'da 15-21 Ocak'ı kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı. Haritaya göre İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı son 1 haftada 1571,46'dan 1245,73'e düştü. Ankara'da vaka sayıları 629,65'ten 725,62'ye, İzmir'de ise 714,29'dan 729,81'ye yükseldi. Haritaya göre vaka yoğunluğu en az iller 29,67 ile Van, 48,65 ile Şanlıurfa ve 58,98 ile Adıyaman oldu.

Bakan Koca, vaka yoğunluğu önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Erzurum, Bursa, Çankırı, Yalova, Erzincan, Uşak, Batman, Elazığ, Siirt ve Bayburt olduğunu belirtti.

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