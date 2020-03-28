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Sağlık

İmmün eksikliği nedir? İmmün yetmezliği ne demek? İşte İmmün yetmezliği belirtileri

Koronavirüse yönelik açıklamalar yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir hastada immün yetmezliği olduğunu bildirdi.Bu açıklamanın hemen ardından İmmün eksikliği nedir? İmmün yetmezliği ne demek? gibi soruların yanıtları merak konusu oldı. İmmün sistem, hastalıklara karşı savunma mekanizmasını oluşturan, mikropları ve tümör hücrelerini tanıyıp onları yok eden, vücudu yabancı ve zararlı maddelerden koruyan bir sistemdir. İşte İmmün yetmezliği belirtileri...

28 Mart 2020 Cumartesi  13:44 - Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 13:44
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İmmün eksikliği nedir? İmmün yetmezliği ne demek? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Koronavirüse yönelik açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir hastada immün yetmezliği olduğunu bildirdi. Bakan Koca'nın yaptığı immün yetmezliği açıklamasının ardından konu hakkında araştırmalar hız kazandı. İmmün yetmezliği hastalığına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

İMMÜN EKSİKLİĞİ NEDİR?

İmmün sistem, hastalıklara karşı savunma mekanizmasını oluşturan, mikropları ve tümör hücrelerini tanıyıp onları yok eden, vücudu yabancı ve zararlı maddelerden koruyan bir sistemdir.

Primer immün yetmezlikler (PİY) ise, bağışıklık sistemi anormalliklerinin yol açtığı kalıtsal geçişli hastalıklardır. Bugüne kadar 350’ den fazla hastalık tanımlanmıştır. Nadir hastalıklar grubu içinde yer almasına rağmen ülkemizde akraba evliliğinin yüksek oranda olması nedeniyle hastalık daha fazla oranda görüldüğü tahmin edilmektedir.

İŞTE İMMÜN YETMEZLİĞİ BELİRTİLERİ

Tekrarlayan, tedavisi zor, hayatı tehdit eden ve olağan dışı mikroplarla oluşan enfeksiyonlar

Büyüme gelişme geriliği

Tekrarlayan pnömoni, sinüzit ve kulak enfeksiyonları

Tedaviye dirençli durumlar

Ciltte ya da iç organlarda apse oluşumu

Ailede primer immün yetmezlik hastalığı öyküsü

Otoimmün hastalıklar

Lenf bezlerinde ve dalak büyümesi

Bazı immün yetmezlikler bir nedene bağlı olarak edinsel nedenler ile de gelişebilir. HIV virüsünün neden olduğu AIDS hastalarında olduğu gibi ya da sistemik olarak uzun ve yüksek doz kortikosteroid tedavisi alanlarda, kemoterapi gören kanser hastalarında ve ağır yanıklarda da immün yetmezlik görülebilir.

TANI NASIL KONULUR?

Primer immün yetmezlik tanısı bu hastalıktan şüphenilen hastalarda fizik muayene ve laboratuar testleri ile konur. İlk aşamada genel tarama testleri yapılır. İkinci aşamada ise, daha ileri teknoloji gerektiren ve “bağışıklık yetmezlikleri” konusunda uzmanlaşmış personelin değerlendirdiği başta akım sitometri olmak üzere bir dizi immünolojik testler yapılır.

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