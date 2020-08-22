İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ağustos 2020 Cumartesi / 3 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,341
  • EURO
    8,6419
  • ALTIN
    457.818
  • BIST100
    1109.88
  • Haberler
  • >
  • Sağlık
  • >
  • İngiliz bilim adamından tedirgin eden koronavirüs iddiası: Sonsuza kadar kalabilir
Sağlık

İngiliz bilim adamından tedirgin eden koronavirüs iddiası: Sonsuza kadar kalabilir

İngiliz bilim adamı Prof Sir Mark Walport, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün sonsuza kadar kalabileceğini ileri sürdü.

DHA22 Ağustos 2020 Cumartesi 17:22 - Güncelleme: 22 Ağustos 2020 Cumartesi 17:31
ABONE OL

İngiltere Acil Durum Bilim Danışmanlığı (SAGE) üyesi ve eski Baş Bilim Danışmanı Prof Sir Mark Walport, koronavirüsün (Covid-19) sonsuza kadar var olup, insanların ise korunmak için düzenli aşıya ihtiyacı olabileceğini açıkladı.

Prof Walport basına yaptığı açıklamada, koronavirüsün grip gibi insanların hayatında sonsuza dek kalabileceğini ve aşı yaptırmanın insan hayatında düzenli hale gelebileceğini ifade etti.

Walport açıklamasında “Bu, bir şekilde sonsuza dek bizimle olacak ve neredeyse kesinlikle tekrarlanan aşılar gerektirecek bir virüs. Yani biraz grip gibi, insanların düzenli aralıklarla yeniden aşılanmaya ihtiyacı olacak” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.