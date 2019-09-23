İnsanlar yaşlandıkça neden kilo alıyorlar?

Araştırmada 54 kadın ve erkeğin yağ depolayan hücreleri yaklaşık 13 yıl boyunca incelendi (Medical News Today)

Pek çok kişi yaşlandıkça artan kilolarıyla baş etmekte zorlanır ve tartılarla arası bozulmaya başlar. Yeni bir araştırma bu durumun hücre düzeyindeki nedenini açığa çıkardı.

Karolinska Enstitüsü'nün sitesinde yer alan habere göre, eskisine göre yemek yeme ve spor yapma alışkanlıklarımız değişmese de yaşlanmayla birlikte yağ dokularındaki lipid denilen yağların dönüşüm hızı zamanla azalıyor.

İsveç’teki Karolinska Enstitüsü, Uppsala Üniversitesi ve Fransa’daki Lyon Üniversitesi’nden araştırmacıların gerçekleştirdiği ortak çalışmada 54 kadın ve erkeğin yağ depolayan hücreleri yaklaşık 13 yıl boyunca incelendi.

Bilimsel yayın Nature Medicine’de yayımlanan araştırmaya göre, bu süreçte araştırmaya katılanların bazıları kilo verirken, bir kısmı da kilo aldı. Fakat aldıkları kilodan bağımsız olarak hepsinin hücrelerindeki yağların depolanma ve “erime” hızını belirleyen lipid dönüşüm hızında düşüş gözlendi. Kalori alımını azaltmayanlar ortalama yüzde 20 kilo aldı.

Makalenin başlıca yazarlarından ve Karolinska Enstitüsü tıp fakültesinden profesör Peter Arner şunları dile getirdi:

Independent'ın haberine göre, bu sonuçlar ilk defa yağ dokularımızdaki süreçlerin yaşlanma sırasında vücut ağırlığının artmasını diğer etkenlerden bağımsız olarak düzenlediğine işaret ediyor. (...) Bu sonuç obeziteyi tedavi etmek için yeni yöntemler geliştirilmesini sağlayabilir.

Araştırmacılar aynı zamanda fazla kilolarından kurtulmak için bıçak altına yatan 41 kadındaki lipid dönüşümünü ve ameliyatın ardından 4’le 7 yıl içinde kilolarını düşük tutma yeteneklerini etkileyen lipid dönüşüm hızını da inceledi. Sonuçlar sadece ameliyattan önce düşük hıza sahip olanların lipid dönüşüm hızlarının yükseldiğini ve kilolarını korumayı başarabildiklerini gösterdi. Araştırmacılar ameliyat öncesi zaten yüksek hıza sahip olanların aksine, düşük hıza sahip insanların hızın artması için daha fazla alana sahip olduğunu düşünüyor.

Önceki çalışmalar daha fazla egzersiz yapmanın yağ dokularındaki lipid dönüşümünü hızlandırdığını göstermişti, yeni araştırma da bu bulguyu destekliyor.

Araştırmanın bir diğer yazarı, Karolinska Enstitüsü Hücresel ve Moleküler Biyoloji Bölümü’nden Kirsty Spalding konuyla ilgili, “Obezite ve obeziteyle ilişkili hastalıklar küresel bir soruna dönüşüyor. (...) Lipid dinamiklerini ve insandaki yağ kütlesinin boyutunu nelerin düzenlediğini kavramak hiçbir zaman bu kadar güncel bir konu olmamıştı” ifadelerini kullandı.