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Sağlık

İran ürettiği aşıyı ilk defa insan üzerinde test etmeye başladı

İran yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bağışıklık sağlamak amacıyla geliştirdiği yerli aşı 'COVIRAN Bereket'i klinik deneme aşamasında ilk defa insan üzerinde denedi.

AA29 Aralık 2020 Salı 11:49 - Güncelleme: 29 Aralık 2020 Salı 11:51
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İranlı bilim adamlarının geliştirdiği "COVIRAN Bereket" aşısı, Sağlık Bakanı Said Nemeki ve diğer yetkililerin katıldığı bir törenle, ilk defa insan üzerinde uygulandı.

Aşıyı geliştiren bilim adamları heyetinin başında yer alan Muhammed Muhbir'in kızı Tayyibe Muhbir, aşıyı vurulan ilk gönüllü kişi oldu. Geliştirilen aşı bugün 3 kişiye daha vurulacak ve sonraki günlerde gönüllü olan 56 kişi üzerinde aşamalı olarak uygulanacak.

Aşının birinci günün ardından 14'üncü günde ikinci defa vurulacağı ve son aşama olan 28'inci günde de son dozun vücuda enjekte edileceği açıklandı. Şu ana kadar 65 bin kişinin aşıyı vurulmak için gönüllü olduğu belirtildi.

Tayyibe Muhbir'e uygulanan aşının şu ana kadar herhangi bir yan etkisinin görülmediği ifade edildi.

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