25°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7217
  • 6,4414
  • 257.789
  • 97935.1
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SAĞLIK

  1. Haberler
  2. Sağlık

Ispanaktaki hormon kasları geliştiriyor

Bilim insanları Temel Reis´in kaslarını büyütmek için yediği ıspanağın sporcularda bir doping etkisi yapabileceğini açıkladı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Berlin´deki Freie Universität´den bilim insanları Dünya Anti Doping Ajansı için yaptıkları araştırmada ıspanak içinde buldukları  `ecdysterone´ adlı hormonun atletler için yasaklı maddeler listesinde olduğunu fark etti.
 
Menshealth.com´daki habere göre araştırmacılar, 10 haftalık deney sırasında katılımcılara verilen maddelerin onların fiziksel performanslarını nasıl etkileneceğini ölçmek için 46 atleti dört gruba ayırdı. Bir grup kontrol altında tutulurken, diğer gruba ilaç olarak verilen tesirsiz madde verildi. Diğer iki gruba da ıspanakta bulunan ecdysterone maddesinden günde iki ve sekiz kapsül verildi. Bunun ardından sporcuların idman programına katılmaları istendi.
 
10 haftalık deney sonucunca, `ecdysterone´ içeren kapsüllerden içen sporcuların kas kütlelerinin belirgin derecede arttığı aynı zamanda diğer gruptaki sporculara göre üç kat daha güç kazandığı ortaya çıktı.
 
Sporcuların kullanması yasaklı olan `Steroid´ listesinde yer alan `ecdysterone´ hormonunun deneye katılan atletlerdeki kas kütlesinde belirgin bir artışa sebep olduğu ifade edildi.
 

S-400´ler böyle getirildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Adnan Oktar soruşturmasıyla ilgili yeni gelişme

Adnan Oktar soruşturmasıyla ilgili yeni gelişme

'Sınırlarımıza yönelik tehdidi cevapsız bırakmayız'

'Sınırlarımıza yönelik tehdidi cevapsız bırakmayız'

Diagne'nin menajerinden müjdeli haber

Diagne'nin menajerinden müjdeli haber

9 hakim ve savcıya FETÖ nedeniyle görevden uzaklaştırma

9 hakim ve savcıya FETÖ nedeniyle görevden uzaklaştırma

Rusya duyurdu: 120'den fazla füze denizden gelecek

Rusya duyurdu: 120'den fazla füze denizden gelecek

Hamile kadının bulunduğu araca saldırı olayında flaş gelişme

Hamile kadının bulunduğu araca saldırı olayında flaş gelişme

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür ABD'de lüks içinde yaşıyor

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür ABD'de lüks içinde yaşıyor

Hafter gözünü oraya dikti

Hafter gözünü oraya dikti
 

POPÜLER HABERLER

Bebek Otel´deki skandalın görüntüleri ortaya çıktı

Bebek Otel´deki skandalın görüntüleri ortaya çıktı

Alman otomobil devinden kritik Türkiye kararı

Alman otomobil devinden kritik Türkiye kararı

15 Temmuz'un az bilinen fotoğrafları

15 Temmuz'un az bilinen fotoğrafları

Çalışan anneye iyi haber: 1.015 liraya çıkarıldı

Çalışan anneye iyi haber: 1.015 liraya çıkarıldı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA