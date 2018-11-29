İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Hastanesi İnme Merkezi açıldı

İstanbul Anadolu yakasında kamuya bağlı inme merkezi olarak faaliyet gösterecek olan ve lokalizasyon açısından stratejik öneme sahip İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Hastanesi İnme Merkezi hasta kabul etmeye başladı.

İnme Merkezi Direktörü Doç. Dr. Hasan Hüseyin Karadeli, yeni açılan inme merkezi sayesinde inme hastalarının ilk 24 saat içerisinde inme merkezine 112 acil servisle getirildiği takdirde, akut tedavi yöntemi ile inmenin geri döndürülerek hastanın yeniden ayağa kaldırılabileceğini söyledi.

Doç. Dr. Hasan Hüseyin Karadeli yaptığı açıklamada “2 yılı aşkın süredir hazırlıklarımız sürüyordu. Bu sürenin sonunda 7/24 çalışan bir nöroloji ekibi, bir nörolojik yoğun bakım ekibi ve bir nörolojik inme ünitesi oluşturduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu inme merkezi ile inmenin ilk 24 saat içinde tedavi edilebilir bir hastalık olduğu bilincini tüm Türkiye’ye yaymak istiyoruz” diye konuştu.

“Kalp krizi geçiren hastaları nasıl acile götürüyorsak beyin krizi geçiren inme hastalarını da vakit kaybetmeden inme merkezine ulaştırmalıyız” diyen Karadeli, inme konusunda toplumsal farkındalığın artması gerektiğini belirtti.