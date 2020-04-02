İstanbul'daki eczaneler kaça kadar açık? İstanbul'da eczanelerin çalışma saatleri değişti mi?

02 Nisan 2020 Perşembe 12:12 - Güncelleme: 02 Nisan 2020 Perşembe 12:12

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, corona virüsü tedbirleri kapsamında İstanbul'da eczanelerin çalışma saatlerinin değiştiğini duyurdu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya; Koronavirüs salgını tedbir kapsamında ve eczacılardan gelen talep doğrultusunda şehirde faaliyet gösteren serbest eczanelerin çalışma saatlerinin değiştiğini açıkladı. İstanbul'daki eczanelerin kaça kadar açık olduğu merak ediliyordu. Daha önce de market ve kargoların çalışma saatleri değişmişti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

İSTANBUL'DAKİ ECZANELERİN YENİ ÇALIŞMA SAATLERİ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'daki serbest eczanelerin çalışma saatlerinin değiştiğini açıkladı. Bu açıklamayla birlikte İstanbul'daki eczaneler kaça kadar açık? sorusu yanıt buldu.

Vali Yerlikaya, koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında, eczacılardan gelen talepler üzerine karar alındığını belirterek “İlimizde faaliyet göstermekte olan serbest eczanelerin çalışma saatleri pazar günleri hariç 09:00-18:00 saatleri arası olarak belirlenmiştir” açıklamasında bulundu.

İstanbul'da Pazar günleri dahil olmak üzere eczaneler saat 09:00'da açılacak ve 18:00'de kapanacak.