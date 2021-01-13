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Sağlık

İtalya İlaç Ajansı Genel Müdürü, Çin aşısının, Avrupa için muhtemel aşı adayı olabileceğini söyledi

İtalya İlaç Ajansı (AIFA) Genel Müdürü Nicola Magrini, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen Çin aşısının (Sinovac), Avrupa için muhtemel aşı adayı olabileceğini bildirdi.

AA13 Ocak 2021 Çarşamba 16:33 - Güncelleme: 13 Ocak 2021 Çarşamba 16:33
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Magrini, Radio24'te yaptığı açıklamada, Avrupa İlaç Ajansının (EMA) yakında Çin aşısını inceleyebileceğine işaret ederek, "Çin aşısının (Sinovac), Avrupa'nın değerlendirmesine tabi tutulması muhtemeldir. Gerekli titizlikle testleri geçmesi durumunda başka bir aday aşı olabilir." ifadesini kullandı.

Bu konuda rekabeti memnuniyetle karşılayacaklarının altını çizen Margini, böyle bir şeyin gerçeğe dönüşmesi halinde bunun hem Çin hem de Avrupa için ilginç bir mekanizma olacağını vurguladı.

Margini, "Bu, duvarların ve engellerin kalktığı, araştırma ve üretimin, antibiyotikler için olduğu gibi gerçekten küresel olduğu anlamına gelir." dedi.

Yaygın aşılama kampanyasına 27 Aralık 2020'de Pfizer-BioNTech aşılarıyla başlayan İtalya, hafta başında da Moderna aşısından temin etmişti.

Aşılamada, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında ilk sırada yer alan İtalya'da aşılananların sayısı 800 bin 730'a ulaştı.

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