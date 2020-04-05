05 Nisan 2020 Pazar 18:29 - Güncelleme: 05 Nisan 2020 Pazar 18:29

Ivermectin nedir? Ivermectin ilacı koronavirüste kullanılabilir mi? Kalp ve Damar Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bengi Başer, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda korona virüsü 48 saat içinde öldüren ilacın keşfedildiğini açıkladı. Genellikle köpeklerin ve büyükbaş hayvanların parazit ilacı olarak da bilinen Ivermectin etken maddesinin koronavirüsü 48 saat içerisinde yendiği iddia edildi. Peki Ivermectin nedir? Genellikle hayvanlar için kullanılan Ivermectin ilacı insanlar için koronavirüs tedavisinde kullanılabilir mi? İşte Ivermectin ile ilgili merak edilenler..

Koronavirüs için çözüm olduğu düşünülen Ivermectin adlı ilaç hakkında paylaşım yapan Kalp ve Damar Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bengi Başer, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda bu ilacın koronavirüsü 48 saat içinde öldürdüğünün keşfedildiğini açıkladı. Avustralyalı doktorların iddiasına göre corona virüsün çaresi Ivermectin isimli ilaç olacak. Ivermectin hakkında Monash University daha kapsamlı çalışmalar yaptı. Ivermectin'in tek bir hapı bile yeni tip koronavirüsün hücre içindeki yapılanmasını bitirdiği yönünde çalışmalar yapıldığı biliniyor.

Başer paylaşımında, "Avustralya'da IVERMECTİN adlı antiparaziter ilacın labratuar şartlarında 48 saat içinde COVID 19 u öldürdüğü gösterdi. En kısa zamanda klinik çalışmaların yapılması ve sonuçların olumlu çıkması halinde insanlık büyük bir beladan kurtulacak" ifadelerine yer verdi.

Ivermectin ilacının daha önce Amerikan Saglık Bakanlığı tarafından HIV grip ve nezle türler için kullanımına izin verilmişti.

IVERMECTIN NEDİR?

İvermectin, genel olarak köpekleri parazitlerden korumak için kullanılan ilaçtır. Birçok parazit istilasının tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Buna baş biti, uyuz, nehir körlüğü, strongiloidiazis, trikuriazis, askariazis ve lenfatik filariasis de dahildir. Dış istilalar için ağızdan alınabilir veya cilde uygulanabilir..

İvermectin birçok türlerine karşı etkili olan bir ilaçtır. Genellikle parazitleri, akciğer kıl kurtlarını ve uyuz hastalığını tedavi etmek için kullanılır.

Sık görülen yan etkiler şunlardır kırmızı gözler , kuru cilt ve yanma cilt. O sırasında kullanımının güvenli olup olmadığını belli değildir hamilelik , fakat sırasında kullanılmak üzere büyük olasılıkla kabul edilebilir emzirme . Bu ise avermektin ilaçların aile ve parazitin felç ve ölümle sonuçlanan hücre zarının geçirgenliğini artışa yol açarak çalışır.

Ivermektin 1975 yılında keşfedilmiş ve bu üzerindedir 1981'de tıbbi kullanım alanı bulmuştur Temel İlaçlar Dünya Sağlık Örgütü'nün List , bir ihtiyaç en etkili ve güvenli ilaçların sağlık sisteminin . Toptan maliyeti gelişmekte olan ülkelerde ABD tedavi süreci için $ 0.12 hakkındadır. ABD'de yaklaşık 25 doz için uygun bir 50 ml şişe $ 25-50 maliyeti. Diğer hayvanlarda önlemek ve tedavi etmek için kullanılan kalp kurdu diğer hastalıklar arasında.

FARMAKOLOJIK ÖZELLIKLERI: İvermectin bir Avermektin türevi olup Streptomyces avermitilis’in fermantasyon ürünüdür. Sentetik bir kemoterapötiktir. Ivermektin en az %80 oranında 22-23 dihidroavermektin B ve en çok %20 oranında 22-23 dihidroavermektin B komponentlerinden kuruludur. Ivermektin, parazitlerin motorik ganglion sinapsislerinde (nematodlar) veya nöromuskuler son plaklarda (artropodlar) Gama Amino Butirik Asit (GABA) salgısını artırmak suretiyle klor (Cl) kanallarını açık tutarak motorik sinir impulsunun geçişini önler; parazit felç olur ve ölür. Buna karşılık, ivermectin memeli hayvanlarda kan/beyin bariyerini alıp merkezi sinir sistemi içinde yer alan GABA-erjik sinirlere yeterince nüfuz edemediği için, konak hayvana zarar vermeksizin parazitleri öldürür.

Deri altı uygulamada maksimal plazma konsantrasyonuna erişme zamanı ortalama 1.3 gün, plazma eliminasyon yarı ömrü koyunlarda ortalama 3.5 gün, sığırlarda 8 gündür. Plazma proteinlerine bağlı olarak taşınır. Dağılım hacmi yüksektir. Beyin-omurilik sıvısı hariç bütün dokulara, vücut sıvılarına nüfuz eder. Yağ dokularında depolanarak yavaş yavaş salındığı ve elimine edildiği için parazit türlerine göre 2-4 hafta arasında değişen kalıcı etkisi vardır. Esas olarak safra salgısı ile ve çok düşük oranda da idrarla atılır. Atılan maddenin %90’dan fazlası metabolize olmamış ana bileşiktir.