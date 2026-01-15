İzmir'in acil sağlık gücü arttı! Vakalara ulaşma süresi 7 dakikanın altına indi

Sağlık Bakanlığı tarafından İzmir'e tahsis edilen 45 yeni ambulans, düzenlenen törenle hizmete alındı. Son 4 ayda yapılan takviyelerle kentteki acil yardım ambulansı sayısı 155'ten 200'e yükselirken, kentsel vakalara ulaşma süresi 7 dakikanın altına düştü.

Sağlık Bakanlığı tarafından "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda temin edilen 45 ambulans için İzmir Şehir Hastanesi'nde teslim töreni gerçekleştirildi. Törene İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ayhan Kul, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İzmir Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yaprak Üstün ve sağlık çalışanları katıldı.

VALİ ELBAN: "GELİŞMİŞ ÜLKELERDEN 3-4 KAT DAHA HIZLIYIZ"

Törende konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, Türkiye'nin sağlıkta erişim hızı konusunda dünya standartlarının üzerinde olduğunu vurguladı. Elban, "Türkiye'de sadece acil çağrıya en gelişmiş ülkelerden 3-4 kat hızlı müdahale edilmiyor, aynı zamanda nitelikli bina, yatak ve cihaz erişiminde de büyük bir gelişmişlik bulunuyor. 20 dakikada vakaya müdahale kabiliyeti olan ülkelerde 6 aydan önce MR sırası alınamazken, ülkemizde büfeden su alır gibi hızlı erişebiliyoruz. Personelimiz dünyada parmakla gösteriliyor. Amacımız insanımızın daha sağlıklı olması. Bu vizyonu sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

EYYÜP KADİR İNAN: "İZMİR'E 100 MİLYAR LİRALIK SAĞLIK YATIRIMI"

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir'in geçmişteki sağlık şartları ile bugünkü durumunu kıyaslayarak çarpıcı rakamlar paylaştı. 2003 yılından bu yana İzmir'e 70 milyar TL'lik yatırım yapıldığını belirten İnan, "20 yıl önce sadece 3 büyük hastane vardı ve fiziki şartları çok kötüydü. Bugün ise 140 sağlık tesisini tamamladık. İzmir Şehir Hastanesi, 2 bin 60 yatak kapasitesiyle Ege'nin şifa fabrikası oldu ve bugüne kadar 8 milyon vatandaşımıza hizmet verdi. Devam eden ve planlanan projelerle İzmir'e toplamda 100 milyar liralık sağlık yatırımı kazandırıyoruz" diye konuştu. İnan, gelecek projeler hakkında da bilgi vererek, "2026'nın ilk 8 ayında Dikili'de bir hastane, Selçuk'ta ise devasa bir sağlık kampüsü hayata geçecek. Menemen'de 250 yataklı hastane çalışmamız sürüyor. 2002 yılında İzmir'de sadece 30 ambulans varken bugün bu sayı 200'e ulaştı" ifadelerini kullandı.

"HASTANENİN ÇÖPLERİNİ TOPLAMAKTAN ACİZ YEREL YÖNETİM"

AK Partili İnan, hastanenin çöplerinin toplanmasında yerel yönetim tarafından sorun yaşandığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Tamamladığımız ve devam eden projelerle birlikte İzmir'e 100 milyar liralık sağlık yatırımı kazandırıyoruz. Yerel yönetim ise kronik sıkıntıları yönetemiyor. Bu hastanenin çöplerini toplamaktan aciz bir yerel yönetim var. Biz hizmet diyoruz her defasında. Onlar mazeret üretiyor. Amacımız acil ambulans ihtiyacı olan herkese günün 24 saati ulaşmak. İlimizde 124 acil sağlık hizmetleri istasyonları var. 2002 yılında şehrimizde ambulans sayısı sadece 30'du. Bugün bu sayı 200'e ulaştı. Sadece nicelik değil nitelik de arttı."

CEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRI: "VAKAYA ULAŞMA ORANI YÜZDE 93'E ÇIKTI"

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir'deki 124 istasyonda bin 941 personelin görev yaptığını hatırlatarak şunları söyledi: "2025 yılı başında 10 dakikada vakaya ulaşma oranı yüzde 79 iken, bugün bu oran yüzde 93'e ulaşmıştır. Kentsel vakaya ulaşma süremiz 7 dakikanın altındadır. Avrupa ve Amerika'da bu süreler 15-20 dakikayı bulurken, Türkiye dünya standartlarını aşmıştır."

"İZMİR BAŞARISI TÜRKİYE ORTALAMASININ ÜZERİNDE"

İzmir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ayhan Kul ise ambulans envanteri hakkında detaylı bilgi vererek, "45 yeni ambulansla filomuz 200'e çıktı. Ayrıca envanterimizde 4 yenidoğan, 3 yoğun bakım, 2 dört sedyeli, 1 kar paletli, 1 helikopter ve 11 motosiklet ambulansı olmak üzere toplam 22 özel donanımlı araç aktif görevdedir. İzmir'in başarısı Türkiye ortalamasının da üzerindedir" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Süleyman Elban ve protokol üyeleri, sağlık çalışanlarına yeni ambulansların anahtarlarını teslim ederek kurdele kesimini gerçekleştirdi.