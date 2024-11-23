Kahramanmaraş'ta 3 devlet hastanesi için geri sayım başladı

Kentte sağlık hizmetlerine erişimi artırmak amacıyla inşaatları süren 400 yataklı Acil Durum Hastanesi, 120 yataklı Türkoğlu Devlet Hastanesi ve 50 yataklı Nurhak Devlet Hastanesi, Ocak 2025 itibarıyla hasta kabulüne başlayacak. Ayrıca, 600 yataklı Ferhuş Sağlık Kompleksi'nin ise 2025 yılı içinde hizmete açılması öngörülüyor.

Türkoğlu ve Nurhak Devlet Hastanelerinde acil servis, poliklinik, yataklı servisler, doğumhane, hemodiyaliz, ameliyathane ve modern yoğun bakım üniteleri ile kapsamlı sağlık hizmeti sunulacak. Bu hastaneler, sağlık sektöründeki son teknolojik gelişmelere uygun ekipmanlarla donatılacak. 400 Yataklı Acil Durum Hastanesi ve 600 Yataklı Ferhuş Sağlık Kompleksi ise bu hizmetlerin yanı sıra son teknoloji cihazlar ve özellikleriyle daha geniş çaplı sağlık hizmetleri sunacak.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, AA muhabirine, 6 Şubat depremlerinde kentin sağlık altyapısının hasar gördüğünü, depremde 5 hastanenin kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

Sağlık yatırımlarının deprem sonrası toparlanma sürecindeki Kahramanmaraş'ın sağlık altyapısına büyük katkı sağlayacağını belirten Ünlüer, şöyle konuştu:

"İlimiz, 6 Şubat depremlerinde sağlıkta çok ciddi bir hasara uğradı ve ilimizde 5 hastanemiz maalesef kullanılamaz hale geldi. Bunlarla ilgili hemen yapım çalışmalarına başladık. İlimizde şu an itibarıyla 3 tane acil durum hastanemiz devam ediyor. Büyük ihtimalle ocak ayında, bu 3 hastanemizde de hasta kabulüne başlamış olacağız. Bununla ilgili her türlü çalışmayı ve planlamamızı yapmış bunuyoruz."

Yeni hastanelerin bölgedeki acil sağlık hizmetlerini güçlendirmeyi amaçladığını belirten Ünlüer, "120 yataklı Acil Durum Hastanemiz Türkoğlu'nda devam ediyor, o yıl sonunda bitecek ve inşallah ocak ayının ilk günlerinde hasta kabulüne başlayacağız. Nurhak'ta 50 yataklı yine Acil Durum Hastanemiz devam ediyor, onun da ocak ayında inşallah hasta kabulüne başlayacağız. İlimizde 400 yataklı Acil Durum Hastanemizde de çalışmalar devam ediyor, yıl sonuna kadar onun bitirilmesini ve malzemelerin yerleştirilmesine başlanmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

- "ÖNSEN BÖLGESİNDE BİN YATAKLI ŞEHİR HASTANEMİZ İHALE AŞAMASINDA"

Kentte planlanan diğer sağlık yatırımlarını da dile getiren Ünlüer, "Depremde Necip Fazıl Hastanesi'nde ciddi bir hasar meydana gelmişti, orda da şu anda 600 yataklı ek bir bina yapılmaktadır. Bunun 250 yatağı acil durum hastanesi gibi çelikten yapılıyor, diğer 350 yataklısı da betonarme olarak inşa ediliyor. Bunlara ilave olarak, Önsen bölgesinde bin yataklı şehir hastanemiz şu anda ihale aşamasında. Bu yatırımlar bittikten sonra ilimizde kısa ve orta vadede sağlıkla ilgili herhangi bir sorun kalmayacaktır." diye konuştu.