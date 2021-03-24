Kalp krizi anında bunlara dikkat!

DHA 24 Mart 2021 Çarşamba 12:19 - Güncelleme: 24 Mart 2021 Çarşamba 12:19

Ani kalp krizlerinden ölüm vakalarında artışa dikkat çeken Altınbaş Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Özlem Karagöl, kalp krizlerinin belirtileri ve kriz anında yapılacak ilk yardım müdahale hakkında bilgi verdi. Kalp krizlerinde vakit kaybetmeksizin yapılacak ilk tıbbi bir müdahalenin önemine değinen Öğr. Gör. Özlem Karagöl, "Kalp krizinin en önemli belirtilerinden biri göğüs ağrısı. Ağrının 15 dakikadan uzun sürmesi, hareket etmekle artması ve istirahatle rahatlamanın olup olmamasına dikkat edilmesi ve ayrıca hastanın kalp ilaçları kullanıp kullanmadığının da kontrol edilmesi gerekir" dedi.

"HASTANIN DİNLENMESİNİ VE HAREKET ETMEMESİNİ İSTEYİN"

Kalp krizlerinde doğru ilk yardım uygulamaları için önemli noktaları vurgulayan Özlem Karagöl, şunları paylaştı:

"Hastanın hayati bulgularını kontrol edin ve rahat bir pozisyonda oturtun ya da düz yatırın. Yarı oturur pozisyon genellikle bu tür durumlar için en rahat olanıdır. Dinlenmesini ve hareket etmemesini isteyin. Kıyafetleri dar ise gevşetin. Hastaya güven verin ve onu sakinleştirin. Daha öncesinde buna benzer ağrılarının olup olmadığını sorun. Kalp rahatsızlığı için ilaç alıp almadığını sorun. Reçeteli ilacı yanındaysa almasına izin verin. Varsa, bir aspirin tabletini çiğnemesini ve daha sonra bir miktar su ile yutmasını isteyin. Öncesinde kalp hastalığı yok ve benzer şikâyetleri olmamış ise hastayı kalp krizi geçiriyormuş gibi değerlendirin. 112 acil yardım numarasını arayarak ya da aratarak yardım isteyin. Sağlık ekipleri gelinceye kadar hastanın yanında kalın."

"ÖKSÜRTMEYE ÇALIŞMAYIN, HASTANIN SIRTINA VURMAYIN"

İnternet ortamında bulunup bilgi kirliliği yapan, kişiyi öksürtmek veya sırtına vurmak gibi müdahalelerin hiçbir yararı olmadığı konusunda uyaran Karagöl, "Bu tür uygulamalar tam aksine vücudun stres yükünü arttırarak kalbi daha çok zorlayacaktır. Bir kişi yanı başınızda kalp krizi geçirdiyse; sağlık deneyiminiz yoksa kalp krizi geçiren birine müdahale etmeyin, başka hastalara veya kendinize ait kalp ilaçlarını vermeyin. Hemen ambulans yardımı isteyerek hastayı en yakın tam donanımlı bir hastaneye ulaştırın. Bu esnada, kalp krizi geçiren kişiyi uygun bir yere yatırın. Ayaklarını kalp seviyesinin üzerine kaldırarak, kalbe daha çok kan akışının olmasını sağlamaya çalışın. Üzerindeki sıkı olan kıyafetleri gevşetmek, kravatı çözmek gibi yardımlarda bulunun" ifadelerini kullandı.

KRİZ SIRASINDA YALNIZ OLANLAR NE YAPMALI?

Kalp krizi esnasında yalnız olunması durumunda yapılacaklar hakkında da bilgi veren Sağlık Hizmetleri Öğr. Gör. Özlem Karagöl, kriz geçirdiği esnada kişinin tıkalı olan damarını açabilmek için yapacağı bir hareketin bulunmadığını ilk olarak ağrı başladığı anda hastanın hemen telefonla yakınlarını arayarak durumu haber vermesi gerektiğini söyledi. Yardıma geleceklerin mekana girebilmesi için bulunulan yerin kapısının aralık bırakılması gerektiğini de hatırlatan Karagöl, "Ağrıyı azaltmak için egzersiz yapılmamalıdır. Soğuk ya da sıcak suyun altına kesinlikle girilmemelidir. Özellikle soğuk su böyle durumlarda çok tehlikelidir. Çünkü kalp damarlarını büzer ve tıkalı olmayan damarların da daralmasına neden olabilir. Yardım gelmesi, yatarak ya da oturarak beklenmelidir. Kesinlikle ayakta olunmamalıdır. Zira kalp krizi ile hastaneye gelen bir hastanın bir travma sorunu olmaması gerekir. Eğer kişi düşerek başını çarpmışsa, kalp krizi ile ilgili yapılacak tedaviler, başa alınan darbe nedeniyle yapılamayabilir" bilgilerini paylaştı.