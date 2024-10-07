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Sağlık

Kalp krizi esnasındaki hasar önlenebilir! Avustralya'da 'huni yuvalı örümcek zehri' keşfi

Queensland Üniversitesi'nden araştırmacılar, kalp krizine karşı tedavi edici özellikler taşıdığı düşünülen ve 'huni yuvalı örümceklerin zehri'nden geliştirilen ilacın insan üzerindeki klinik deneylerine geçileceğini duyurdu.

AA7 Ekim 2024 Pazartesi 12:32 - Güncelleme:
Kalp krizi esnasındaki hasar önlenebilir! Avustralya'da 'huni yuvalı örümcek zehri' keşfi
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Queensland Üniversitesi'nin internet sitesinde, dünyanın en zehirli eklem bacaklılarından huni yuvalı örümcek sayesinde geliştirilen ilaca ilişkin açıklama yapıldı.

KALP KRİZİ ESNASINDAKİ HASAR ÖNLENEBİLİR

Araştırmacılar, örümcekte bulunan ve "Hi1a" olarak bilinen peptitin, hem kalp krizi esnasında hasarı önleyebileceğini hem de nakledilen kalbi koruyabileceğini düşündüklerini bildirdi.

Tıbbi Araştırma Gelecek Fonu'ndan (MRFF) gelen yaklaşık 12 milyon dolarlık yardım sayesinde ilacın insanlar üzerinde test edilmesi için klinik deneylere geçileceği kaydedildi.

Yaklaşık 4 yıl sürecek klinik deneylerin ilacın potansiyelini ölçeceğini aktaran araştırmacılar, "İlaç, başarılı olması halinde hastaların hayatta kalma şansını ve yaşam kalitesini artırmanın yanı sıra sağlık hizmeti maliyetlerini önemli ölçüde azaltacaktır." ifadesini kullandı.

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