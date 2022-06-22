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Sağlık

Kanada'dan 13 ülkeye 200 milyon dolarlık Kovid-19 aşısı yardımı

Kanada Uluslararası Kalkınma Bakanı Harjit Sajjan, Kovid-19 salgını ile mücadelede aşı ihtiyacı olan 13 ülkeye 200 milyon dolarlık yardım sağladıklarını açıkladı.

AA22 Haziran 2022 Çarşamba 20:26 - Güncelleme:
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Sajjan, yaptığı yazılı açıklamada, yardımın Bangladeş, Kolombiya, Fildişi Sahilleri, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Gana, Haiti, Jamaika, Ürdün, Mozambik, Nijerya, Senegal, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Tanzanya'yı kapsadığını duyurdu.

Dünya nüfusunun önemli bir kısmının, halen Kovid-19 aşısına ulaşımı beklediğine işaret eden Sajjan, salgının kontrol altına alınmasında aşılamanın çok önemli olduğunu hatırlattı.

Sajjan açıklamasında, çoğu Afrika'da olmak üzere hedeflenen 13 ülkede aşı dağıtımını desteklemeyi amaçlayan yeni girişime 200 milyon dolarlık fon sağlandığını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Kanada, kendi programı olan Küresel Aşı Eşitliği Girişimi (CanGIVE) kapsamında, aşı dağıtımını ve güvenliğini artırmak için olan çabaları destekleyecektir. Birlikte her topluluğa, ülkeye ve bölgeye özel çözümler için ileriye dönük en iyi yolu bulabiliriz. Ortaklık içinde, savunmasız durumdaki insanların önündeki engelleri ortadan kaldırabiliriz."

Bakan Sajjan, yardımın yalnızca Kovid-19 aşısına erişim için değil, aynı zamanda gelecekteki salgınlara karşı mücadele için de gerekli olduğuna dikkati çekti.

  • Kanada Uluslararası Kalkınma Bakanı Harjit Sajjan
  • Kanada
  • kovid

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