Kanser hastalarına umut: 5 yeni ilaç geri ödeme listesinde

Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kanser hastalarının ilaca erişimini kolaylaştırmak için önemli bir düzenlemeye imza attı.

Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından kanser hastalarının ilaca erişimini kolaylaştırmak için 5 immünoterapi ilacı geri ödemeye alındı. Söz konusu ilaçlar, akciğer kanseri, meme kanseri, cilt kanseri gibi 25 farklı kanser türünde hastaların kullanımına sunuldu. Geri ödemeye alınan ilaçlar arasında ayrıca; genetik bir hastalık olan kistik fibrozisin tedavisinde kullanılan ilaç da bulunuyor.

ÜÇ İMMÜNOTERAPİ İLACI İLK KEZ GERİ ÖDEMEYE ALINDI

Hali hazırda iki kanser ilacının bazı endikasyonlarda geri ödemesi bulunuyordu. Bilimsel veriler dikkate alınarak hem ilaçların sayısının artırılmasına hem de kapsamın genişletilmesine karar verildi.

5 İLACIN BEDELİ 25 FARKLI KANSER TÜRÜNDE ÖDENECEK

Yapılan son düzenlemeyle kanser tedavisinde kullanılan üç immünoterapi ilacı ilk defa geri ödeme kapsamına alındı. İki ilacın ise ödeme kapsamı genişletildi. Söz konusu ilaçlar, klasik hodgkin lenfoma, melanom, malign melenom, kolorektal kanser, küçük hücreli akciğer kanseri, mide kanseri, renal hücreli karsinom ve meme kanseri gibi hastalıklarda kullanılıyor. İlaçlar, 25 farklı kanser türünde geri ödemeye alınmış oldu. Söz konusu ilaçlar, SGK ile anlaşması bulunan ikinci ve üçüncü basamak özel ve kamu hastanelerinde uygulanabilecek.

GERİ ÖDEMEYE ALINANLAR ARASINDA KİSTİK FİBROZİS İLACI DA VAR

Kistik fibrozis; akciğer, pankreas, bağırsak, ter bezleri ve dış salgı bezlerinde görülen kalıtımlı bir gen hastalığıdır. Hastalık, aynı anda solunum sistemi, sindirim sistemi gibi vücudun birden çok sistem ve organını etkileyebiliyor. Geri ödeme listesine ilk kez alınan bir ilacın da hastalığın seyrine olumlu katkı sağlaması bekleniyor.

48 BİN KANSER HASTASI YENİ DÜZENLEMEDEN YARARLANABİLECEK

Yeni düzenlemeden yaklaşık 48 bin kanser hastası ve yaklaşık bin kistik fibrozis hastası yararlanabilecek. Son düzenlemeyle birlikte geri ödeme listesindeki kanser ilaçlarının sayısı ise 784'e yükseldi.