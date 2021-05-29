Kanser nedeniyle dudağının yüzde 80'ini kaybeden Halil dedeye kol ve bağından doku transferiyle yeni dudak yapıldı

DHA 29 Mayıs 2021 Cumartesi 14:12 - Güncelleme: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 14:12

Kentte yaşayan Halil Çoban, 2 ay önce dudağında çıkan bir yara nedeniyle Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan kontrollerde yara olan alt dudakta kanser tespit edildi. Bu süreçte koronavirüs olan Çoban, 10 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi servisine alındı. Çoban'nın kanserli olan alt dudağı alınarak yerine, kol ve bacağından alınan dokularla yeniden dudak yapıldı. Hastanede yaklaşık 1 ay kalan Çoban, sağlığına kavuşup taburcu edildi.

Halil Çoban'ın operasyonunu gerçekleştiren Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Cem Yıldırım, serbest doku naklinin cerrahide zorlu ameliyatlarından biri olduğunu ve başarıyla tamamladıklarını söyledi. Çoban'ın alt dudak kanseri nedeniyle dudağının yüzde 80'ini kaybettiğini anlatan Dr. Yıldırım, "Halil amca bize yaklaşık 2 ay önce alt dudağında iyileşme yarası için başvurmuştu. İlk geldiğinde cilt kanseri, alt dudak kanserinden şüphelendik ve onunla ilgili tedaviye başladık. Bu cilt kanseri hayati tehlike oluşturabilecek bir kanser. Dudağındaki kanserli hücrelerin yanındaki sağlam dokulardan da çıkarmak zorundayız çünkü hücreler oraya da sirayet etmiş olabilirdi. Total olarak buradaki tümörü çıkardıktan sonra kolundan ve bacağından dokular alarak, damarlarla birlikte yüzdeki damarlara aktararak bir doku onarımı ve yeniden alt dudak oluşturması ameliyatını gerçekleştirdik. Yaraları gayet iyi iyileşti" dedi.

'SAĞLIĞIM ÇOK İYİ'

Halil Çoban ise sağlığının iyi olduğunu belirterek, "85 yaşındayım şükür, hiçbir şikayetim yok şu an için çok rahatım. Çok teşekkür ederim doktoruma burada bulunan hemşirelere bana hizmet eden bütün arkadaşlara çok teşekkür ederim. Bu yönden çok memnunum. Sağlığım sıhhatim iyi şükürler olsun. Dudağımda hafif bir acıma var. Başka hiçbir şikayetim yok" diye konuştu.