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Sağlık

Kanser tedavisinde umutları artıran yöntem! Deneyler olumlu sonuç verdi

ABD'de akciğer kanserinde devrim oluşturabileceği düşünülen yeni tedavi yöntemi araştırılıyor. Farelerdeki deneyler olumlu sonuçlandı.

22 Haziran 2024 Cumartesi 08:27 - Güncelleme:
Kanser tedavisinde umutları artıran yöntem! Deneyler olumlu sonuç verdi
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Bilim insanları, akciğer kanseri hastaları için yeni bir tedavi yöntemine başvurdu. California San Diego Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, kanserle mücadele ilaçlarını doğrudan metastatik tümörlere iletmek için akciğerlerde yüzebilen mikroskobik robotlar geliştirdi. Böylelikle kemoterapi tedavisi doğrudan tümöre ve bunların yayıldığı bölgelere taşınabilecek.

Bilim insanları, fareler üzerinde yaptıkları deneylerde de olumlu sonuçlar elde etti. Akciğerlerinde tümör bulunan fareler, nefes borularına yerleştirilen küçük bir tüp aracılığıyla vücutlarına gönderilen mikro robotlarla tedavi edildi.

Tedavi edilen farelerin hayatta kalma süresi 37 gün olarak olurken, tedavi edilmeyen farelerde bu süre 27 gün kaydedildi.

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