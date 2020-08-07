Kantaron yağı neye yarar? Kantaron yağının faydaları

07 Ağustos 2020 Cuma 17:47 - Güncelleme: 07 Ağustos 2020 Cuma 17:47

Bilinen en eski tedavi yöntemlerinden olan bitkisel şifa kaynağı kantaron yağı; yara, yanık ve cilt yenileme gibi durumlarda çabucak iyileşmeyi sağlayan bir yağdır. Sarı kantaron olarak da bilinen kantaron yağının faydaları ciltteki etkisinin yanı sıra ağız yoluyla tüketildiğinde de kendisini göstermektedir. Kantaron yağı ayrıca Damar büzücü etkisi sayesinde kanayan yaraya sürülerek kanama durdurulabilir. Peki Kantaron yağı neye yarar? İşte mide ağrısından uykusuzluğa kadar sağlığa pek çok yararı bulunan Kantaron yağının faydaları...

KANTARON YAĞININ FAYDALARI

Damar büzücü etkisi sayesinde kanayan yaraya sürülerek kanama durdurulabilir. Aynı zamanda ağız yoluyla tüketerek iç ve dış kanamaların durmasını sağlar.

Yanık ve yaraları iyileştirir.

Antiseptik özelliği ile yaralarda mikrop oluşmasını ve iltihaplanmayı engeller.

Yaralardan ve yanıktan dolayı oluşan cilt lekelerinin yok olmasını sağlar.

Hücrelerin kısa sürede yenilenmesini ve ölü hücrelerin atılmasını sağlar. Kırışıklıkları engeller.

Cilt renginin dengesini korur.

Doğal bir ağrı kesici olduğundan sırt ağrıları, lumbago, siyatik ve romatizmada masaj yağı olarak kullanılır.

Pürüzsüz bir cilde sahip olmak için cildinize sürebilirsiniz. Sivilce oluşumunu engeller ve var olanların daha çabuk geçmesini sağlar.

Yaz-kış ayaklarını ısıtamayanlar da kantaron yağından yararlanır.

İç ve dış varislerin tedavisinde etkilidir.

Kantaron yağı bebek pişiklerini iyileştirici etkiye sahiptir.

Güneş yanıkları için kantaron yağından yararlanabilirsiniz. Yanık bölgelerinize sürdüğünüzde acınızın azaldığını hemen hissedebilirsiniz.

Hafızaya iyi gelir ve konsantrasyonu artırır.

Melatonin hormonunu artırarak uyku problemlerine çözüm sağlar.

Damar büzücü etkisi sayesinde kanayan yaraya sürülerek kanama durdurulabilir. ...

Yanık ve yaraları iyileştirir.

Antiseptik özelliği ile yaralarda mikrop oluşmasını ve iltihaplanmayı engeller.

Yaralardan ve yanıktan dolayı oluşan cilt lekelerinin yok olmasını sağlar.

Vitiligonun tedavisinde doğal ilaç olarak kullanılır.

Ağız yoluyla tüketildiğinde kan şekerini düşürür. Yüksek tansiyon sıkıntısı yaşayanlar doktorlarına danışarak tüketmelidir.

Ağız yoluyla tüketildiğinde bağırsak hareketlerini düzenler, kabız ve ishale iyi gelir.

Kepek ve saç dökülme sorunlarına iyi gelir, saçı güçlendirir.

Egzama ve sedef hastalıklarına iyi gelir.

Doğal antibiyotik özelliği vardır.

Baş ağrılarına ve migrene iyi gelir.

Mide ağrılarına iyi gelir. Gastrit ve ülser gibi mide rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılabilir.

Balgam söktürücü özelliği vardır.

Menopoz döneminde yaşanılan ani sıcak basmaları, sinir, stres, duyguların ani değişimleri ve hatta depresyona iyi gelir. Bu dönemlerde günde iki bardak kantaron çayı içilebilir.

Doğal bir antidepresandır. Sinir sistemini rahatlatır, ferahlık ve dinginlik sağlar.

Uçukları geçirmek için kullanılır.