Karayemiş faydaları nelerdir? Karayemiş meyvesi faydaları (Taflan)

20 Temmuz 2020 Pazartesi 17:49 - Güncelleme: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 17:49

Karayemiş faydaları saymakla bitmiyor. Karadeniz bölgesinde çok sık tüketilen Karayemiş meyvesi faydaları açısından zengin bir besin kaynağıdır. Nemli iklim meyvesi olan karayemişin reçeli ve marmelatı Karadeniz'de sıkça tüketiliyor. Zengin antioksidan bileşenleri sayesinde birçok hastalığın oluşumu ve gelişmesini önlemesiyle bilinen Karayemiş meyvesi faydaları (Taflan) vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki karayemişin faydaları nelerdir? İşte şifa deposu olan ve son yıllarda üzerinde bilimsel çalışmalar yapılmaya başlanan karayemiş meyvesinin faydaları...

Özellikle şeker hastaları açısından bulunmaz bir nimet olan karayemişin faydaları şunlardır;

KARAYEMİŞİN FAYDALARI NELERDİR?

Karayemiş, özellikle diyabet hastaları için bir şifa deposudur.

Karayemiş çok iyi bir antioksidan kaynağıdır.

Yapılan bilimsel çalışmalar karayemişin diyabet hastalığını oluşmasıyla ilgili komplikasyonları en aza indirdiğini kanıtlamıştır.

C vitamini yönünden zengin olan karayemiş bağışıklık sistemini güçlendirir.

Karayemiş Alzheimer hastalığına karşı koruyucu özellik gösterir.

Yapılan çalışmalar karayemişin birçok kanser türüne karşı koruyucu olduğunu kanıtlamıştır.

Demir eksikliği anemisi sorunu yaşayanlar için karayemiş iyi bir gıdadır.

Karayemiş mide ülserine iyi gelir.

Düzenli kullanıldığında karayemiş bağırsak sorunlarını ortadan kaldırır.

Hemoroid tedavisinde karayemişi gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

Karayemiş idrar söktürücü özellik gösterir.

İçeriği nedeniyle karayemiş sigara bırakma aşamasında çok işe yarar.

Bu anlamda karayemişin faydalı olacağı hastalıkların başında, alzheimer, diyabet, doku ve cilt hastalıkları, kanser, kalp-damar hastalıkları ve romatizmal hastalıklar geliyor. Karayemiş meyvesi; antioksidan özelliğiyle aynı zamanda yaşın ilerlemesiyle vücutta meydana gelen ettkileri azaltır ve yaşlanmayı da geciktirir.

KARAYEMİŞİN ZARARLARI NELERDİR?

Karayemiş ayrıca hazır gıdaların bozulmasını geciktirmek için gıda katkı maddesi olarak da kullanılmaya adaydır. Karayemişin tespit edilmiş hiçbir zararlı etkisi bulunmuyor.