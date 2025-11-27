İSTANBUL 22°C / 12°C
  Karın ağrısı sandı gerçek bambaşka çıktı! Sıra dışı vaka özel hazırlıkla ameliyata alındı
Sağlık

Karın ağrısı sandı gerçek bambaşka çıktı! Sıra dışı vaka özel hazırlıkla ameliyata alındı

Denizli'de karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 62 yaşındaki hasta, iç organlarının ters tarafta olması nedeniyle özel hazırlıkla yapılan safra kesesi ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

27 Kasım 2025 Perşembe 17:04
Karın ağrısı sandı gerçek bambaşka çıktı! Sıra dışı vaka özel hazırlıkla ameliyata alındı
Denizli İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, karın ağrısı şikayetiyle Denizli Devlet Hastanesine gelen Pevziye Dikbaş'a safra kesesi iltihabı teşhisi konuldu.

Hastanın, iç organlarının doğuştan ters tarafta olduğunu belirtmesi üzerine, ameliyat için özel hazırlık yapıldı.

Dikbaş, kapalı yöntemle gerçekleştirilen safra kesesi ameliyatıyla iyileşti.

Ameliyatı yapan ekipteki Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Eşref Oğuz Özgür, nadir görülen vakada hastanın kalp, karaciğer, mide ve diğer iç organlarının ayna görüntüsü şeklinde ters konumda olduğunu belirtti.

Vakanın kendileri için de ilginç bir klinik tecrübe olduğunu ifade eden Özgür, şunları kaydetti:

"Hastamız geldiğinde bize organlarının ters konumda olduğunu söyledi. Biz de görüntüleme yöntemiyle durumu teyit ettik. Normalde safra kesemiz, karaciğer sağ lobun alt yüzeyinde yerleşimdedir. Safra kesesi, hastamızın sağ tarafında olması gerekirken sol tarafında, karaciğer sol lob sağda, sağ lob sol tarafta yer alıyordu. Kapalı ameliyat planlamasını alışılagelmişin dışında ters olarak hazırladık. Bu durum cerrahi teknik olarak zorluk yaratsa da ekibimiz operasyonu başarılı şekilde tamamladı. Hastamız sağlıkla taburcu edildi. Nadir görülen bir olgu olarak, klinik tecrübemize katkıda bulunan ilginç ve kayda değer bir vaka oldu."

Pevziye Dikbaş da sağlığına kavuşması nedeniyle doktorlara teşekkür etti.

