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Sağlık

Karnından 10 kiloluk kitle çıktı

Amasya'da karnı 9 aylık hamile gibi büyüyen kadının içinden yaklaşık 10 kiloluk kitle çıkarıldı. Vücut ağırlığı bir saatlik ameliyat sonrası 80 kilodan 70 kiloya düştü.

IHA11 Ekim 2024 Cuma 13:57 - Güncelleme:
Karnından 10 kiloluk kitle çıktı
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İl merkezinde annesiyle birlikte yaşayan zihinsel engelli Perihan Kancı'nın karnı giderek büyüdü. Annesi de kızıyla birlikte Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Yapılan kontrollerde karnın içini tamamen saran bir kitle tespit edilerek ameliyata karar verildi. Başarılı geçen ameliyatla 42 yaşındaki kadının karnından yaklaşık 10 kiloluk kitle çıkarıldı.

"KARŞILAŞTIĞIM EN BÜYÜK KİTLELERDEN"

Hastasının kendilerine geldiğinde karnının 9 aylık hamile gibi görünümde olduğunu hatırlatan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Kara, "Gecikerek hastalarımızın karnını kitle kaplayabiliyor. Yaklaşık 47 yıllık hekimim. Bu kitle karşılaştığım en büyük kitlelerden biri" dedi.

6 AY YA DA YILDA 1 KEZ GENEL KONTROL YAPTIRILMALI

Yumurtalık ya da rahimde oluşan kitlelerin geç fark edilmelerinin hayati riskler oluşturduğuna dikkat çeken Kara, kadınların 6 ay ya da yılda 1 kez kadın doğum uzmanına gidip genel kontrol yaptırmalarını tavsiye etti. Sağlığına kavuşan hasta ve annesi de doktorları ile ekibine teşekkür etti.

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