Katarakt hastaları için “Bir Bağış Bir Bakış” kampanyası

Yeryüzünde 2 milyardan fazla insan görme bozukluğu yaşıyor. Bu rakamın 94 milyonunu ise katarakt hastaları oluşturuyor. Önlenebilir ve tedavi edilebilir görme bozukluklarından biri olan katarakt ilerlediği takdirde körlüğe neden olabiliyor. Öyle ki körlük vakalarının %51'i katarakta bağlı olarak gelişiyor. Ülkemizde kolayca tedavi edilebilen katarakt rahatsızlığı ihtiyaç sahibi ülkelerde sağlık imkânlarının yetersiz olmasından dolayı insanların görme kayıplarına ve yaşam standardının düşmesine sebebiyet veriyor.

Yeryüzü Doktorları, 2006 yılından beri dünyanın çeşitli bölgelerinde önlenebilir göz hastalıklarının önüne geçmek için mücadele veriyor. Dernek bu kapsamda katarakt hastalarının tedavisi için "Bir Bağış Bir Bakış" adlı kampanya başlattı.

18 YILDIR 27 ÜLKEDE KATARAKT OPERASYONLARI GERÇEKLEŞTİRİYOR

Yeryüzü Doktorları 18 yıldır sürdürdüğü göz sağlığı projeleri kapsamında Afganistan, Bangladeş, Burkina Faso, Çeçenistan, Etiyopya, Gambiya, Gana, Kamerun, Kamboçya, Kenya, Kongo DC, Lübnan, Mali, Moritanya, Nepal, Nijer, Nijerya, Pakistan, Senegal, Sierra Leone, Somali, Sri Lanka, Sudan, Suriye, Tanzanya, Uganda ve Yemen olmak üzere toplam 27 ülkede 268 bin 42 göz muayenesi, 37 bin 297 katarakt ameliyatı gerçekleştirdi. Ayrıca ihtiyaç sahiplerine 69 bin 165 adet gözlük dağıtımı sağladı. "Bir Bağış Bir Bakış" kampanyasıyla ekonominin, fiziki altyapının ve iş gücü kapasitesinin düşük olduğu bölgelerde binlerce katarakt hastasına ulaşmayı hedefleyen Yeryüzü Doktorları katarakt ameliyatları için farklı ülkelere intikal edecek.

21 YILIN ARDINDAN SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Yıllardır farklı coğrafyalarda katarakt ameliyatları gerçekleştiren dernek, 2021 yılında da Ramazan Said'in yeniden dünyaya görmesine vesile olmuştu. 21 yıl boyunca katarakt hastalığıyla mücadele eden ve görme yetisini kaybetme noktasına gelen 56 yaşındaki Ramadan Said, her işinde yardım alarak 9 çocuğuyla birlikte yaşamını sürdürmeye çalışırken Yeryüzü Doktorları'nın Tanzanya'da gerçekleştirdiği katarakt ameliyatları sayesinde sağlığına kavuştu. Yıllar sonra yeniden görmeye başlayan ve yaşamını mutlu bir şekilde sürdüren Said, Yeryüzü Doktorları'nın hayatına dokunduğu binlerce insandan biri oldu. Sağlık desteğinin yanı sıra hastalığa dikkat çekmek için farkındalık çalışmaları yapan ve bu kapsamda fotoğraf sergisi gerçekleştiren Yeryüzü Doktorları'nın "Bir Bağış Bir Bakış" kampanyasına derneğin web sitesi olan www.yyd.org.tr üzerinden bağış yapılabiliyor. Dernek düzenlediği kampanyalar ve aldığı bağışlarla çalışmalarını büyüterek devam ettirmeyi hedefliyor.