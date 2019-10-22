Kaya ve himalaya tuzları iyot eksikliği nedeni

Prof. Dr. Alptekin Gürsoy, “İyot eksikliği önlenebilir zekâ geriliği ve beyin hasarının en önemli nedenidir. Anne karnında ve yenidoğan döneminde bebek yeterli miktarda iyot almamış ise zekâ geriliği ortaya çıkabilir. Düşük doğum ağırlığı ve artmış çocukluk çağı ölüm sıklığı bu dönemlere ait iyot eksikliğinin diğer komplikasyonlarıdır. Yapılan çalışmalarda iyot eksikliği olan toplumlarda IQ skorları iyot eksikliği olmayan bölgelere göre daha düşüktür. İyot eksikliği olan bölgelerde ayrıca tiroid kanseri sıklığı artmıştır. İyot eksikliği bölgelerinde yaşayanlar mutlaka ekstra iyot takviyesi almalı” diye konuştu.