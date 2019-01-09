Kemik boyunu uzatan icada Türk imzası

"Hareketli kemik plağı" adı verilen yeni nesil implant ile hayvan deneylerinde başarı gösteren Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi, TÜBA ödüllü bilim insanı Doç. Dr. Gazi Huri'nin geliştirdiği bu teknoloji, Avrupalı ve Amerikalı bilim insanları arasında da büyük ilgi uyandırdı.

Hacettepe Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Ögretim Üyesi ve 2018 TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim İnsani (GEBİP) Ödüllü bilim insanı Doç. Dr. Huri, ödülüne konu olan çalışmalarına ilişkin AA muhabirine açıklama yaptı.

Yüksekten düşmeler, trafik kazaları gibi yüksek enerjili travmalar sonucu meydana gelen kırıklarda iyileşme sorunlarının yaşandığına işaret eden Huri, bu durumda ortopedik cerrahların kırığın başarılı ve düzgün bir biçimde iyileşmesi için farklı ameliyat seçeneklerinden birini tercih ettiklerini anlattı.

Kemik tümörünün çıkartılması veya kazalar sonrası kemik kayıpları ile sonuçlanan vakalarda kemiklerin boyunun uzatılmasının gerekebileceğini belirten Gazi Huri, bunun için etkilenmiş uzvun çevresine dışarıdan iskele sistemlerinin kurulduğunu, ancak bu yöntemin hasta konforu açısından bazı zorluklar oluşturduğunu ifade etti.