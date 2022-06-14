Kilo vermek isteyenler için birebir! Tokluk hissi verip, tatlı isteğini bastırıyor

Kiraz meyvesi, içinde barındırdığı lif sayesinde tokluk hissi verip, tatlı isteğini bastırıyor. Kilo vermek isteyenler için mükemmel bir meyve olan Kiraz, içindeki lif oranıyla; Yetişkin bir bireyin bağırsak sağlığı için gerekli lif ihtiyacının yaklaşık yüzde 15'ini karşılar. Yüksek oranda A, B1 ve C vitamini içeren kiraz, vücuttaki toksinleri atarak kişiye tokluk hissi verir.

KİLO VERMEYİ KOLAYLAŞTIRIYOR

Tokluk hissi verip, tatlı isteğini bastırıyor: Kiraz, kilo vermek isteyen kişiler için anahtar role sahiptir. Bu meyvenin yüksek besin değeri, vücut ağırlığı kontrolü için en önemli üç bileşen olan bağırsak sağlığı, egzersiz ve uyku kalitesinde de önem taşımaktadır.

Kiraz, içindeki lif oranıyla; Yetişkin bir bireyin bağırsak sağlığı için gerekli günde 30-35 gram lif ihtiyacının yaklaşık yüzde 15'ini karşılar.

TOK TUTAR!

Günde iki su bardağı dolusu kiraz tüketmek, lifli yapısı sayesinde tok tutarak açık hissini yatıştırır.

Kiraz, kompleks karbonhidrat içermesi sebebiyle kiraz tokluk hissini uzatıp, tatlı isteğini de bastırır. Potasyum ve magnezyum içeriği sayesinde de egzersiz sonrası oluşan kas ağrılarını azaltan kiraz, melatonin içeriği sayesinde uykusuzluk problemine de iyi gelmektedir.

ÖDEM İÇİN KİRAZ SAPI

Kiraz sapının kaynatılarak suyunun içilmesi uzun yıllardır kabızlık ve ödem şikayetinin çözümü için kullanılan bir yöntemdir. Kiraz ve kiraz sapı suyu bağırsak hareketlerini artırıcı ve vücuttan su atımını uyarıcı etki gösterebilmektedir.

Ancak yaz aylarında bu uygulamanın çok sık yapılması, zaten artan sıvı ihtiyacına karşı vücudu daha da susuz bırakabilmektedir. Artmış olan dışkılama da bağırsak yüzeyine hasar verebilmektedir. Kiraz sapını kaynatarak suyunu tüketmek yerine kirazı bütünüyle beslenmeye dahil etmek daha sağlıklıdır.

Kiraz, içinde barındırdığı vitaminler sayesinde bağışıklık sistemini güçlenerek vücudu hastalıklardan korur.

KABIZLIK PROBLEMİNE ÇÖZÜM

Yetişkin bireyler için günlük enerji ihtiyacına göre meyve tüketim miktarı üç porsiyon olmaktadır. Bir su bardağı dolusu kiraz (yaklaşık 10-12 adet) bir porsiyon meyveye karşılık gelirken, kabızlık problemi yaşayanlar gün içerisindeki tüm meyve tüketimini kiraz olarak tercih edebilmektedir. Ancak diyetlerine çeşitlilik katmak için diğer meyvelere de yer vermek isteyenler kirazı 1-2 porsiyon ile sınırlandırabilir.



KİRAZ KAÇ KALORİ?

100 gram kiraz ortalama 14-15 adettir ve 65 kaloriye tekabül eder.

KİRAZIN FAYDALARI NELERDİR?

Vücudumuzu toksinlerden arındırır.

İçerdiği antioksidanlar kansere karşı koruyucudur.

Kolesterol ve kan şekerini düşürmeye yardımcıdır.

A, B, C vitamini, magnezyum ve kalsiyum açısından zengindir.

İçerdiği A vitamini ile cildimizi güzelleştirir, çocuklarda büyümeye yardımcıdır.

Yüksek pektin ve çözülebilir lif sayesinde, kolesterolü düşürücü etki gösterir.

Fosfor zengini kiraz sinir sistemini güçlendirir, sakinleştirme özelliği vardır.

Gut ve romatoid artrit gibi eklem rahatsızlığı olanların kiraz tüketimi, ağrılarını azaltabilir.

Kirazın sapları idrar söktürücüdür.

Kabızlığı önlemede etkilidir.

Bağışıklık sistemi fonksiyonunda önemli bir yeri olan melatonin içerir.

İçerisinde C, A, K vitaminleri ile fosfor, demir ve kalsiyum gibi mineralleri bulunduran kirazın kendisinin yanı sıra sapı da sağlığa faydalıdır.

KİRAZ SAPI ÇAYININ FAYDALARI NELERDİR?

Kiraz; A vitamini, potasyum içeriği ve lif açısından zengin olmasının yanı sıra mükemmel bir antioksidandır.

Kiraz sapı çayı ödem atmaya ve kilo vermede etkilidir. Hem idrar söktürür hem de kolesterole iyi gelir. C, A, K vitaminleri ile fosfor, demir ve kalsiyum gibi mineraller bakımından zengin olan kiraz sapı çayı lif içeriğiyle daha uzun süre daha doygun kalmanızı sağlar. Kiraz sapı çayının faydaları arasında sakinleştirici özelliği yer alıyor.