Kiraz sapının faydaları nelerdir? Kiraz sapı çayının mucizevi faydası

25 Haziran 2020 Perşembe 14:32 - Güncelleme: 25 Haziran 2020 Perşembe 14:32

Yaz mevsiminin habercisi olan meyve Kiraz sapının faydaları araştırılıyor. Çoğumuzun etli kısımlarını yiyip geriye kalan kiraz sapı faydaları açısından mucizevi bir besin. Kiraz sapının faydaları başlıca vücuttaki ödemleri atıp idrar sökücü özelliğiyle böbrek ağrılarına iyi gelmesidir. Kiraz sapı diyet yapanların sıklıkla tükettiği bir bitkidir. Kiraz sapı çayı zayıflamaya büyük bir yardımcıdır. Ödem atmanın yanında idrar sökücü etkisi de olan kiraz sapı genellikle çay şeklinde tüketiliyor. Peki, kiraz sapının faydaları neler? Kiraz sapı çayı nasıl yapılır? Kiraz sapı çayının nasıl yapıldığı ve Kiraz sapının faydaları hakkında bilmeniz gerekenler.

Toksik maddelerin vücuttan atılmasını kolaylaştıran, böbrek ve karaciğer sağlığını koruyan kirazın meyvesi kadar sapı da vücudumuza fayda sağlıyor. Kiraz içerisinde bol miktarda vitamin ve mineral barındırır. Bu nedenle kiraz sapında da bol miktarda vitamin ve mineral vardır. Kirazın sapında A,E,C,K vitaminleri bol miktarda bulunmaktadır.

Güçlü bir antioksidan etkisine sahip olan kiraz sapı, dolaşım sistemi ve sindirim sistemine oldukça fayda sağlar.

Suyun vücuttan toksinlerle beraber hızlı bir şekilde atılmasını sağlayan kiraz sapı, zayıflamak isteyenler için kullanılır.

BÖBREK TAŞI VE KUM DÖKMEYE İYİ GELİR

Kiraz sapında bulunan Kinik asit böbreklerin taş ve kum yapmasını önleyebilir veya oluştuysa daha rahat kum dökülmesine yardımcı olur.

KİRAZ SAPI FAYDALARI

Güçlü bir idrar söktürücüdür.

Kötü kolesterolü düşürür.

Kalp ve damar hastalıklarının yaşanma riskini azaltır.

Cildi temizler.

Karaciğere çok faydalıdır.

Vücutta toksin birikimini önler.

Menopoz döneminde rahatlatıcı etki gösterir.

Sindirimi ve metabolizmayı düzenler.

İdrar yolu enfeksiyonlarında tedaviye destek olur.

Damarların içten yağlanmasını önler.

Kilo vermede yardımcı olur.

KİRAZ SAPI ÇAYI NASIL YAPILIR?

Ödem atmanın yanında idrar sökücü etkisi de olan kiraz sapı çayı birçok yönden kurtarıcınız olabilir. Bir bardak kaynamış suya 20-25 adet kurtulmuş kiraz sapını atıp kısık ateşte 3-4 dakika kadar kaynatıp süzün. Bir hafta boyunca günde 1 bardak tüketmeniz yeterli olacaktır.

KİRAZ SAPI ÇAYININ FAYDALARI

Sakinleştirir

* Gece uyumadan önce bir fincan kiraz sapı çayı içmek sakinleşmenizi, stresten uzak bir uyku çekmenizi sağlar.

* Kilo verdirir

* Ödem attırıcı özelliği sayesinde kilo vermeye büyük destek sağlar.

* Böbrek sağlığına iyi gelir

* Susuzluğu giderir

* Antioksidan özelliği sayesinde vücudun toksinlerden arınmasına yardımcı olur. Böylelikle böbreklere de fazla yüklenilmemesini sağlar. Böbrek taşı oluşumunu önler.

* Adet döneminde, kanın dışarı atılamamasından kaynaklanan ağrıları gidermede birebirdir. Adet dönemi boyunca her gün bir bardak kiraz sapı çayı içmek ağrıları dindirmeyi sağlayacaktır.

İdrar söktürücüdür

Tuvalete çıkmakta zorlanan veya koyu idrar sorunu yaşayan kişiler için çözüm getirir. Vücuttan atılması gereken atık maddelerin daha sık ve bekletilmeden atılmasını sağlar.

Toksin maddeleri uzaklaştırır

Toksin maddeler vücuttan atılmadıkça zamanla ödem olarak vücutta yer eder. Kiraz sapı çayı ödem atma özelliği sayesinde toksin maddeleri vücuttan uzaklaştırır.

Toksin maddeler vücuttan atılmadıkça zamanla ödem olarak vücutta yer eder. Kiraz sapı çayı ödem atma özelliği sayesinde toksin maddeleri vücuttan uzaklaştırır.

Kiraz sapı çayının zararları nelerdir?

Günde 1 fincandan fazla tüketilmemelidir, aksi halde vücut susuz kalabilir.İshalseniz ya da düşük tansiyonunuz varsa tüketmeniz önerilmez.

Hamile ya da emziriyorsanız doktorunuza danışmadan tüketmeyiniz.

Kronik bir rahatsızlığınız ya da düzenli olarak kullandığınız bir ilaç varsa doktorunuza danışmadan tüketmeyiniz.

Erkeklerde 40’lı yaşlardan sonra tüketilmelidir.

Kadınlarla adet görmeye başladıktan sonra tüketilmelidir.