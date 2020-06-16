Kirazın faydaları nelerdir? Kirazın ve Kiraz sapının inanılmaz faydası

16 Haziran 2020 Salı 18:23 - Güncelleme: 16 Haziran 2020 Salı 18:23

Yaz mevsiminin habercisi olan kirazın faydaları araştırılıyor. Çoğumuzun etli kısımlarını yiyip geriye kalan kiraz sapı faydaları açısından mucizevi bir besin. İşte kiraz sapı, vücuttaki ödemleri atıp idrar sökücü özelliğiyle böbrek ağrılarına iyi gelir. İşte kirazın faydaları hakkında bilmeniz gerekenler.

Hastalıkların tedavisinde kullanılan ve koruyucu meyve olan kirazın faydaları...

KİRAZIN FAYDALARI NELERDİR?

UYKUSUZLUĞA İYİ GELİR

- Yüksek antioksidan sayesinde sinir hücrelerinin daha sağlıklı alışveriş yapmasını sağlayan Kirazın faydaları bakımından günümüzde en yaygın olan uykusuzluk problemine iyi gelir.

GUT HASTALIĞINA İYİ GELİR

- Halk arasında zengin hastalığı olarak bilinen gut hastalığı, kandaki ürik asit yüksekliğinden kaynaklanır. Yüksek ürik asit özelliklerde vücutta ayak başparmağında, eklemlerde birikerek ağrı ve şişkinliğe sebep olur.

Kiraz kanda yüksek olan ürik asitin dışarı atılmasını ve kanda dengelenmesine yardımcı olarak eklem hastalıkları, Gut hastalığı tedavisinde önemli rol oynar.

KAN BASINCINI DENGELER

- Kan basıncının yükselmesi ile yüksek tansiyonun yanı sıra inme ve felç gibi hastalıkların yaşanma riski artar. Ancak kiraz içerdiği bor ve antosiyaninler sayesinde kan basıncını dengeler.

KAS AĞRILARINA İYİ GELİR

- Kirazın faydalarından biri de kas ağrılarına iyi gelmesidir.

CİLT HASTALIKLARINA İYİ GELİR

- Hücrelerin yaşlanması ve yenilenmemesi cilt hastalıklarını tetikler. Özellikle saç hücrelerinin vitamin kaybetmesi kökünün zayıflamasına neden olur. Buda yıpranma, dökülme ve zayıflama gibi durumlara yol açar. Aynı zamanda cilt dermisi de zayıflar ve cildin kendi kendini onarması engellenir. Ancak kiraz içerdiği antioksidan sayesinde hücrelerin yenilenmesini destekler.

KANSER HÜCRELERİNE KARŞI İYİ GELİR

- Güçlü bir C vitamini olduğundan hücrelerin yenilenmesini desteklerken mutasyona uğramasını engeller. Böylece kanser hastalıklarının yaşanma oranını düşürür. Özellikle kolon ve bağırsaklardaki kanser hastalıkları için kiraz birebir faydalıdır.

VÜCUTTAN NİKOTİN ATAR

Sigara içen bireylerle nikotin hızlıca akciğerlere ulaşır ve kana karışır. Nikotin bağımlılık yapan keyif verici bir maddedir. Günde 1 porsiyon kiraz nikotinin vücuttan atılmasını sağlar ve içeriğinde ki flavonoidler sayesinde hücre duvarının zarar görmesini engelleyerek vücutta ki zehri temizler.

BÖBREK TAŞI VE KUM DÖKMEYE İYİ GELİR

Kirazda bulunan Kinik asit böbreklerin taş ve kum yapmasını önleyebilir veya oluştuysa daha rahat kum dökülmesine yardımcı olur.

KABIZLIĞA İYİ GELİR

Lif açısından zengin olan kiraz sindirim sistemini düzenleyerek kabızlık ve şişkinlik problemi olan hastalara yardımcı olur.

VÜCUTTA YAĞLARIN DEPOLANMASINI ÖNLER

Obezite tedavisinde fitokimyasal içeriği sayesinde lipit metabolizmasının düzenlenmesine yardımcı olan kiraz diyetlerde mutlaka yer almalıdır.

YAĞ YAKIMINI SAĞLAR

Günde 10-15 adet ara öğünlerde tüketilecek olan kiraz depo yağların azaltılmasında, kan şekerinin dengelenmesinde, insülin direncinin kırılmasında ve bu süreçte diyabet ve obezite ikilisine savaş açmaktadır.

KİRAZ SAPI FAYDALARI

Güçlü bir idrar söktürücüdür.

Kötü kolesterolü düşürür.

Kalp ve damar hastalıklarının yaşanma riskini azaltır.

Vücutta toksin birikimini önler.

Sindirimi ve metabolizmayı düzenler.

Kilo vermede yardımcı olur.

Kiraz sapı çayının faydaları

Sakinleştirir

Gece uyumadan önce bir fincan kiraz sapı çayı içmek sakinleşmenizi, stresten uzak bir uyku çekmenizi sağlar.

Kilo verdirir

Ödem attırıcı özelliği sayesinde kilo vermeye büyük destek sağlar.

Susuzluğu giderir

Özellikle Ramazan aylarında susuzluğu gidermesinden ötürü tercih edilir. Sahurdan sonra içildiğinde gün içerisinde susuzluğa iyi gelir.

Böbrek sağlığına iyi gelir

Antioksidan özelliği sayesinde vücudun toksinlerden arınmasına yardımcı olur. Böylelikle böbreklere de fazla yüklenilmemesini sağlar. Böbrek taşı oluşumunu önler.

İdrar söktürücüdür

Tuvalete çıkmakta zorlanan veya koyu idrar sorunu yaşayan kişiler için çözüm getirir. Vücuttan atılması gereken atık maddelerin daha sık ve bekletilmeden atılmasını sağlar.

Adet ağrılarına iyi gelir

Adet döneminde, kanın dışarı atılamamasından kaynaklanan ağrıları gidermede birebirdir. Adet dönemi boyunca her gün bir bardak kiraz sapı çayı içmek ağrıları dindirmeyi sağlayacaktır.

Toksin maddeleri uzaklaştırır

Toksin maddeler vücuttan atılmadıkça zamanla ödem olarak vücutta yer eder. Kiraz sapı çayı ödem atma özelliği sayesinde toksin maddeleri vücuttan uzaklaştırır.

Cildi temizler.

Karaciğere çok faydalıdır.

Menopoz döneminde rahatlatıcı etki gösterir.

İdrar yolu enfeksiyonlarında tedaviye destek olur.

Damarların içten yağlanmasını önler.

Kiraz sapı çayı nasıl içilir?

Kiraz sapı çayını her sabah aç karnına yarım çay bardağı kadar içebilirsiniz.

Kiraz sapı çayının zararları nelerdir?

Günde 1 fincandan fazla tüketilmemelidir, aksi halde vücut susuz kalabilir.

İshalseniz ya da düşük tansiyonunuz varsa tüketmeniz önerilmez.

Hamile ya da emziriyorsanız doktorunuza danışmadan tüketmeyiniz.

Kronik bir rahatsızlığınız ya da düzenli olarak kullandığınız bir ilaç varsa doktorunuza danışmadan tüketmeyiniz.

Erkeklerde 40’lı yaşlardan sonra tüketilmelidir.

Kadınlarla adet görmeye başladıktan sonra tüketilmelidir.