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Kırmızı biber kanserle savaşıyor

Türk ve dünya mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden kırmızı biberin faydaları saymakla bitmiyor.

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Koruyucu Sağlık Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, biberin özellikle acısını tüketmek gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Özyaral, kırmızı biberin vücutta kendiliğinden oluşan kanser hücreleriyle birebir savaştığını dile getirerek, “Kalp krizi geçirdiğinizde sizi tedavi etmez, ilaç değil ama risklerinizi ortadan kaldırır. Zihni açar, durgunluğa iyi gelir. Stresi ortadan kaldırır. Bütün bu özellikler bir araya geldiğinde ve kendinizi zinde ve mutlu hissediyorsunuz” diye konuştu.

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