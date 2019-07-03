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Kısa süreli egzersiz, beyin fonksiyonlarını geliştiriyor

Oregon Sağlık ve Bilim Üniversitesinden bilim insanları, kısa süreli egzersizler ile aktive edilen bir gen keşfetti.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Çoğu insan düzenli egzersizin sağlık için iyi olduğunu bilir. Yeni araştırmalar bunun yanı sıra sizi daha akıllı yapabileceğini gösteriyor. Oregon Sağlık ve Bilim Üniversitesindeki (OHSU) sinirbilimciler, fareler üzerinde yaptıkları bir araştırmada kısa süreli bir egzersizin, beynin öğrenme ve hafıza ile ilgili bölgesindeki bir genin işlevini doğrudan artırdığını keşfettiler.
 
OHSU Vollum Enstitüsünün kıdemli bilim insanı ve Nöroloji Profesörü Gary Westbrook, “Kısa süreli egzersizin, hipokampusta, nöronlar arasındaki bağlantıyı artıran, öğrenme ve hafıza ile ilgili beyin bölgesi olan bir genin işlevini doğrudan artırdığını keşfettik.” dedi.
 
Bu egzersizin ucuz olduğunu söyleyen Westbrook, “Mutlaka lüks bir spor salonu üyeliğine ihtiyacınız yok veya günde 10 mil koşmanız gerekmiyor.” diye konuştu.
 
BEYİN SAĞLIĞINI DESTEKLİYOR
 
Daha önce hayvanlarda ve insanlarda yapılan araştırmalar, düzenli egzersizin genel beyin sağlığını desteklediğini gösteriyor. Bununla birlikte, egzersizin genel yararlarını kalp, karaciğer ve kaslara beyin üzerindeki spesifik etkiden ayırmak zordur. Örneğin, sağlıklı bir kalp, beyin de dâhil olmak üzere tüm vücuda oksijen sağlar.
 
Önceki egzersiz çalışmalarının hemen hemen hepsinin sürekli egzersize odaklandığını anlatan Westbrook, “Ama biz sinirbilimciler olarak, kalp ve kaslardaki faydaları önemsemediğimizden değil, beyne özgü egzersizin faydasını bilmek istedik.” ifadelerini kullandı.
 
GÖZ ARDI EDİLEN GEN: MTSS1L
 
Bilim insanları deney esnasında fareleri döner tekerleklerin içine yerleştirerek onların koşabilmelerini ve bunu yaparken de farelerin egzersizlere verdiği yanıtı özel olarak ölçen bir çalışma tasarladılar. Fareler iki saat içinde birkaç kilometre koştular.
 
Çalışma, kısa süreli egzersiz patlamalarının (insana kıyasla, haftada bir sokak basketbolu oynama veya 4 bin adım) hipokampüsteki sinapsların artmasına neden olduğunu buldu. Bilim insanları, egzersiz sırasında aktive olan tek nöronlarda artan genleri analiz ederek kilit keşif yaptılar.
 
Belirli bir gen göze çarpıyordu: Mtss1L. Bu gen, beyindeki önceki çalışmalarda büyük ölçüde göz ardı edilmişti.
 
Araştırmanın başyazarı yazar Christina Chatzi, “Bu en heyecan verici şeydi.” dedi.
 
AKUT BİR EGZERSİZ PATLAMASI YETERLİ
 
Mtss1L geni, hücre zarının bükülmesine neden olan bir proteini kodlar. Araştırmacılar, bu genin kısa egzersiz patlamaları ile aktive edildiğinde, dendritik dikenler olarak bilinen nöronlarda sinapsların oluştuğu yerde küçük büyümeleri teşvik ettiğini keşfetti.
 
Çalışma, akut bir egzersiz patlamasının beynin öğrenme için hazırlanmasına yeterli olduğunu göstermiştir.
 
Bilim insanları, araştırmanın bir sonraki aşamasında öğrenme ve bellek üzerindeki etkiyi daha iyi anlamak için akut egzersiz sunumlarını öğrenme görevleriyle eşleştirmeyi planlıyorlar.

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