Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi.

Bakanlık, bu kapsamda "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki listeye yeni ürünler ekledi.

Buna göre, "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün" sayısı 226'ya, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 1456'ya yükseldi.

KIYMADAN AT VE EŞEK ETİ ÇIKTI

Listeye yeni eklenen dana etinde tek tırnaklı eti, bitkisel ekstraktlar içeren çözünebilir kahve karışımında ilaç etken maddesi, kıymada kanatlı ve tek tırnaklı eti, üzüm pekmezinde şeker ilavesi, acılı lahmacun harcında ise kanatlı eti tespit edildi.