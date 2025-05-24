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Sağlık

Kıymadan at ve eşek eti çıktı... Gıdada hile skandalı büyüyor!

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi. Listeye yeni eklenen ürünlerde kanatlı eti, tek tırnaklı eti, ilaç etken maddesi gibi uygunsuzluklar yer aldı.

HABER MERKEZİ24 Mayıs 2025 Cumartesi 15:05 - Güncelleme:
Kıymadan at ve eşek eti çıktı... Gıdada hile skandalı büyüyor!
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Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi.

Bakanlık, bu kapsamda "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki listeye yeni ürünler ekledi.

Buna göre, "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün" sayısı 226'ya, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 1456'ya yükseldi.

KIYMADAN AT VE EŞEK ETİ ÇIKTI

Listeye yeni eklenen dana etinde tek tırnaklı eti, bitkisel ekstraktlar içeren çözünebilir kahve karışımında ilaç etken maddesi, kıymada kanatlı ve tek tırnaklı eti, üzüm pekmezinde şeker ilavesi, acılı lahmacun harcında ise kanatlı eti tespit edildi.

  • kıyma
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