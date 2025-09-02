Almanya'daki Saarland Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan bir klinik deneyde, antihistaminik etken madde azelastin içeren spreyin Covid enfeksiyonlarını azaltabileceği görüldü.

Çalışmaya çoğu genç ve sağlıklı 450 yetişkin katıldı. Katılımcıların yarısı azelastin içeren spreyi, diğer yarısı ise plasebo spreyi kullandı. İki ay süren deney boyunca düzenli testler yapıldı.

Sonuçlara göre: Azelastin grubunda %2,2 oranında Covid görülürken Plasebo grubunda bu oran %6,7 olarak belirlendi.

Ayrıca azelastin kullananlarda diğer solunum yolu enfeksiyonlarının da daha az görüldüğü rapor edildi.

Araştırmacılar, ilacın burun mukozasında virüsün tutunmasını ve çoğalmasını engelleyebileceğini ifade etti. Ayrıca Covid'in hücrelere girmek için kullandığı ACE2 reseptörü üzerinde de etkili olabileceği tahmin ediliyor.

Çalışmayı yürüten Prof. Dr. Robert Bals, bulguların özellikle kalabalık ortamlarda Covid'e karşı ek bir korunma yöntemi olabileceğini söyledi. Ancak bu spreyin aşıların yerine geçemeyeceğini, daha geniş kapsamlı araştırmalara ihtiyaç duyulduğunu da vurguladı.

Öte yandan uzmanlar burun spreylerinin uzun müddet kullanılmasının sağlığa olumsuz etkilerini bildirmekte.