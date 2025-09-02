İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Eylül 2025 Çarşamba / 11 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1871
  • EURO
    48,0249
  • ALTIN
    4677.61
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Klinik deneyin çarpıcı sonuçları… Kovid'e karşı iki fıs yeterli olabilir
Sağlık

Klinik deneyin çarpıcı sonuçları… Kovid'e karşı iki fıs yeterli olabilir

Almanya'da yapılan bir klinik araştırma, yıllardır mevsimsel alerjilerde kullanılan azelastin içeren burun spreyinin Kovid enfeksiyonlarını azaltabileceğini ortaya koydu.

HABER MERKEZİ2 Eylül 2025 Salı 23:58 - Güncelleme:
Klinik deneyin çarpıcı sonuçları… Kovid'e karşı iki fıs yeterli olabilir
ABONE OL

Almanya'daki Saarland Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan bir klinik deneyde, antihistaminik etken madde azelastin içeren spreyin Covid enfeksiyonlarını azaltabileceği görüldü.

Çalışmaya çoğu genç ve sağlıklı 450 yetişkin katıldı. Katılımcıların yarısı azelastin içeren spreyi, diğer yarısı ise plasebo spreyi kullandı. İki ay süren deney boyunca düzenli testler yapıldı.

Sonuçlara göre: Azelastin grubunda %2,2 oranında Covid görülürken Plasebo grubunda bu oran %6,7 olarak belirlendi.

Ayrıca azelastin kullananlarda diğer solunum yolu enfeksiyonlarının da daha az görüldüğü rapor edildi.

Araştırmacılar, ilacın burun mukozasında virüsün tutunmasını ve çoğalmasını engelleyebileceğini ifade etti. Ayrıca Covid'in hücrelere girmek için kullandığı ACE2 reseptörü üzerinde de etkili olabileceği tahmin ediliyor.

Çalışmayı yürüten Prof. Dr. Robert Bals, bulguların özellikle kalabalık ortamlarda Covid'e karşı ek bir korunma yöntemi olabileceğini söyledi. Ancak bu spreyin aşıların yerine geçemeyeceğini, daha geniş kapsamlı araştırmalara ihtiyaç duyulduğunu da vurguladı.

Öte yandan uzmanlar burun spreylerinin uzun müddet kullanılmasının sağlığa olumsuz etkilerini bildirmekte.

ÖNERİLEN VİDEO

MSB'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.