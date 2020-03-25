25 Mart 2020 Çarşamba 11:31 - Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 11:31

KOAH hastalığı nedir, ne demek? KOAH hastalığının belirtileri nelerdir? gibi soruların yanıtları tüm vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ülkemizde koronavirüs ile mücadele hızla devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün akşam yaptığı açıklamasında, 'Son 24 saatte toplam 3 bin 952 test yapıldı. 343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik. Biri KOAH hastasıydı, 6'sı ileri yaştaydı. Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz" ifadelerini kullandı. İşte KOAH hastalığı hakkında tüm merak edilenler..

KOAH HASTALIĞI NEDİR, NE DEMEK?



Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) solunumla akciğerlere alınan havanın kolay bir şekilde dışarı verilememesi şeklinde açıklanabilecek bir akciğer hastalığıdır. Bu duruma neden olan iki süreç kronik bronşit ve amfizemdir.

Solunumla beraber, solunum havasındaki oksijenin kana geçtiği, kandaki karbondioksitin ise dışarı çıktığı yer solunum yollarının nihayetindeki alveol denilen keseciklerdir. Kronik bronşit, alveollere giden ve bronş adı verilen hava yollarının iltihaplanarak daralmasıdır.

Amfizem ise bu hava yollarının ve keseciklerin parçalanması ve genişlemesi manasına gelmektedir. Sonuç olarak solunumda alınan hava alveollere iletilemez ve akciğerde kısıtlanarak kalır. İşte bu duruma KOAH adı verilir.

KOAH’ın akciğerde yarattığı değişiklikler diğer hastalıklara da sebep olabilmektedir. Bu yüzden KOAH hastası olan kişilere Amfizem ve kronik bronşit tanısı da konulabilir.

KOAH HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?



KOAH kalıcı akciğer hasarı oluşuncaya dek genellikle belirtilere sebep olmaz. Ancak, belirtiler ortaya çıktıktan sonra, hastalığa neden olan sigara gibi faktörler ortadan kaldırılmazsa, zaman içerisinde sürekli olarak kötüleşir.

Özellikle fiziksel aktiviteler sırasında nefes darlığı

Hırıltı

Nefes darlığı

Göğüste sıkışma

Beyaz, sarı veya yeşil renkli olabilen balgam

Siyanoz (özellikle ağız, göz ve tırnak çevresinde ciltten mavimsi bir renk)

Sık solunum yolu enfeksiyonları

Yorgunluk

Halsizlik

Depresyon

İstenmeyen kilo kaybı (ileri aşamalarda)

Ayak bileklerinde, ayaklarda veya bacaklarda şişme

KOAH NEDENLERİ NELERDİR?



Koah hastalığının ortaya çıkışındaki en büyük risk faktörünün sigara ve benzeri tütün ürünlerinin tüketilmesi olduğu ve bu ürünlerin dumanına maruz kalan kişilerde de hastalığın görülme sıklığının büyük oranda arttığı bilinir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan araştırmalar, Koah hastalığının ortaya çıkmasında kirli hava koşullarının da büyük oranda etkili olduğunu ortaya koyar. İş yerlerindeki; toz, duman ve kimyasal maddeler ile ev ortamlarında kullanılan odun ve tezek gibi organik yakıtlara bağlı gelişen hava kirliliğinin bronşlarda tıkanmaya neden olduğu ve akciğer kapasitesinin büyük oranda azaldığı gözlenir.

KOAH TANISI NASIL KONUR?



KOAH'ın tanısı, basit ve ağrısız bir test olan “nefes ölçüm testi” ile kolayca konabilmektedir. KOAH’ın erken tanısı, hastalığa bağlı sakatlık ve ölüm oranlarını azaltacaktır. Bu nedenle, 40 yaş üstü, sigara içmiş ya da içmekte olan ve/veya meslek icabı ya da çevresel ortam gereği tozlu ortamlarda bulunan kişilerde müzmin seyirli öksürük, balgam ve nefes darlığı yakınmalarından en az birinin bulunması halinde kişinin bir göğüs hastalıkları hekimi tarafından görülüp ”nefes ölçüm testini” yaptırması gerekir.