KOAH hastalığı nedir tedavisi nasıldır? KOAH belirtileri nelerdir? soruların yanıtları araştırılıyor. KOAH belirtileri ve nedenleri hakkında yapılan uzman açıklamaları araştırılan konular arasında. KOAH hastalığının nedenleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. KOAH hastalığının neden olduğu faktörler ve bu hastalığın belirtilerini anlamak için bir kaç küçük detaya dikkat etmek önemli olabilir. KOAH hastalarının çoğunda ilk belirti öksürüktür; nefes darlığı ile birlikte olabilir. Sigara içenler, hafif başlayıp zamanla yaşamlarının bir parçası olan öksürüğü önemsemez ve sigara öksürüğü sanırlar. Sabahları ve kış aylarında yakınmalar daha sık ve şiddetlidir. Başlangıçta yakınmaların önemsenmemesi hastalığa erken tanı konmasını geciktirir. KOAH hastalığı hakkında merak edilenler son dakika haberler ve yeni gelişmeler star.com.tr'de.

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı’ isminin baş harflerinden oluşan kısaltılmış bir hastalık ismi olan KOAH uzmanlara göre dünyada en sık ölüme yol açan 4'üncü hastalıktır.



İlerleyici ve tam olarak geri dönüşümlü olmayan, buna karşılık önlenebilir ve tedavi edilebilir bir akciğer hastalığıdır. KOAH havayollarını daraltır, solunumu güçleştirir. Genellikle kronik bronşit ( fazla miktarda mukusun oluştuğu sürekli öksürük durumudur) ve amfizem ( Kana oksijen taşınmasını sağlayan hava keseciklerinde harabiyete neden olan bir hastalık )zemininde gelişen KOAH’da hastalar, öksürük ve balgamdan kısa mesafeli yürüyüşde bile oluşan nefes darlığına kadar değişik semptomlara sahiptirler.3 tip KOAH vardır.Bunlar;

KOAH Nedir?



Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı’nın kısaltmasıdır.

KOAH, sigara, evlerde ısınma ve yemek pişirme amacıyla kullanılan çeşitli bitkisel, hayvansal kaynaklı yakıtlar (özellikle de kırsal kesimde kullanılan tezek) gibi zararlı maddelerin uzun süreli solunmasına bağlı olarak akciğer ve hava yollarında oluşan iltihabi kronik (müzmin) bir hastalıktır.

KOAH’ta, kronik bronşit ve akciğerdeki hava keseciklerinin harabiyeti (amfizem) sonucu hava akımında kısıtlanma görülür. Hava akımındaki azalma daima ilerleyicidir.

KOAH hastalarında hava yollarındaki daralma nedeniyle havanın giriş çıkısı rahat bir şekilde sağlanamaz.

Hava yollarındaki daralma, nefes verirken daha belirgindir ve hava daralmış olan hava yollarından geçerken adeta ıslık sesine benzer bir ses duyulur.



Kronik Bronşit Nedir?



Birbirini takip eden 2 yıl boyunca, yılın en az 3 ayı devam eden öksürük ve balgam çıkarma ile kendini gösteren bir hastalıktır.

Bronşlarda iltihabi reaksiyon ve daralma vardır ve akciğerlerdeki balgam üretimindeki artma bronşların daha da fazla daralmasına yol açar.

Bu durumun verem ya da başka bir akciğer hastalığına bağlı olup olmadığının araştırılması gerekir.



Amfizem Nedir?



Amfizem, akciğerdeki hava keseciklerinin anormal ve kalıcı genişlemedir. Buna bağlı olarak, küçük hava yollarında daralma ortaya çıkar.

Bu küçük hava yollarının sönmesi sonucu, nefes verirken akciğerlerden hava çıkışı bozulur.

KOAH’ın Nedenleri ve Risk Faktörleri Nelerdir?



KOAH gelişmesinde rol oynayan çeşitli faktörler vardır.



Sigara kullanımı

Hava Kirliliği

İş ortamında kimyasal maddelere ve tozlara maruz kalma

Genetik

Yaş ve cinsiyet



Sigara kullanımı



Hastaların büyük çoğunluğunda KOAH gelişmesinin nedeni uzun süreli sigara kullanımıdır. Sigara içme süresi uzadıkça KOAH gelişme riski de artar. Sigara içen astımlı hastalarda da KOAH oluşma riski daha yüksektir. 3

Pipo, nargile, puro içmek ve pasif olarak tütün dumanına maruz kalmak da KOAH’a neden olabilir. 3 4

Sigara içmeyen kişilerin, özellikle de çocukların, sigara içilen ortamlarda dumana maruz kalması, ileri yaşlarda astım ve KOAH başta olmak üzere solunum sistemi hastalıklarının daha fazla görülmesine neden olur. 1

Sigara dumanı hava yollarında iltihabi reaksiyon oluşturmasının dışında akciğerdeki hava keseciklerinin yapısını da bozar. Sonuçta kana oksijen geçişi bozulur ve hastalığın ileri dönemlerinde kandaki oksijen miktarı azalır. 1

KOAH erkeklerde daha sık görülmekle birlikte, son yıllarda sigara kullanımının artması nedeniyle kadınlarda da daha fazla oluşmaktadır.

Hava Kirliliği



Hava kirliliği hem KOAH oluşumuna hem de atak sıklığının artmasına neden olabilir.

Evlerde ısınma ve yemek pişirme amacıyla kullanılan çeşitli bitkisel, hayvansal kaynaklı yakıtlar, özellikle de kırsal kesimde kullanılan tezek, KOAH gelişiminde rol oynayabilir.



İş ortamında kimyasal maddelere ve tozlara maruz kalma



Çalışma ortamında uzun süre maruz kalınan kimyasal dumanlar, buharlar ve tozlar KOAH gelişmesine yol açabilir.

Kömür ve metal işçilerinde, ulaşım sektöründe çalışanlarda, odun işçilerinde, kâğıt imalatında çalışanlarda ve çimento, tahıl ve tekstil işçilerinde KOAH görülme olasılığı daha fazladır. Bu iş alanlarında çalışanlar sigara da içiyorlarsa, hastalığın ortaya çıkma olasılığı çok yükselmektedir.

Genetik



Hastaların yaklaşık %1‘inde KOAH, akciğerleri korumaya yardımcı olan alfa-1 antitripsin isimli bir enzimin vücutta genetik olarak yetersiz düzeyde olması sonucu gelişir. Bu kişilerde sigara kullanımı KOAH’ın ortaya çıkışını hızlandırır.



Yaş ve cinsiyet



KOAH zaman içinde yavaş gelişen bir hastalıktır. Hastaların çoğunda belirtiler en az 35-40 yaşlarında ortaya çıkar.

KOAH erkeklerde daha sık görülmekle birlikte, son yıllarda sigara kullanımının artması nedeniyle kadınIarda da yaygınlığı artmaktadır.

KOAH TEDAVİSİ



KOAH tedavisinin iki ana amacı vardır. Birincisi hastalığın bulgularını düzeltmek ya da azaltmak, ikincisi ise hastalığın ilerlemesini yavaşlatmaktır. Günümüzde KOAH’ı ortadan kaldıracak, tamamen düzeltecek bir tedavi seçeneği yoktur. Ancak sigaradan uzak durmak bu hastalığı çok büyük ölçüde önler.



Koah hastalığını öğrenmeden önce akciğer nedir onu öğrenelim. Akciğer; Göğüs boşluğunda yüreğin sağ ve solunda az çok piramit şeklinde olan solunum organlarıdır. Solunum'u gerçekleştirmemize yarayan organlarımızdır. Kısa adı koah olan kronik Obstruktif Akciğer Hastalığıysa; Bir akciğer hastalığıdır. Akciğerin tanımını yukarıda yapmıştık bizim için hayati öneme sahip olan akciğerlerimizin hastalanmasınınne kadar kötü bir şey olduğunun farkına varmışızdır herhalde. Koah aslında sadece Kronik Obstruktif Akciğer hastalığı anlamına gelmemektedir.

Koah'ta K harfi; Kronik yani Sürekliolan, O harfi; Obstrüktif yani tıkanıklık oluşturan, a harfi; Akciğeri etkileyen, H harfiyse; Hastalık olduğunu tanımlamaktadır. Koah; Anfizem ve kronik bronşiti kapsayan, akciğerlere giren ve çıkan havayı nefes darlığına neden olacak derecede kısıtlayabilen, mutlaka ilerleyen, tedavi edilmezse ölümle sonuçlanabilen bir hastalıktır. Koah süreğen (kronik) bir hastalıktırkoah hastalığı