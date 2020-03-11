11 Mart 2020 Çarşamba 15:56 - Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 16:17

Kolonya üzerindeki derece ne anlama gelir? 80 derece kolonya ne demek? sorularının cevapları Türkiye'de ilk vakası görülen korona virüsü nedeniyle arama motorlarında sıkça aranan terimler arasında yer almaya başladı. Korona virüsüne karşı alınacak tedbirler arasında en önemlisi el temizliği. El temizliğinde de sık sık sabunla yıkamak, ve alkol bazlı el temizleme jellerinin yanı sıra yine alkollü kolonyalar da kullanılıyor. Kolonya üzerindeki derece ne anlama gelir? sorusunun cevabı kolonya dereceleri ve detaylar haberimizde...

80 DERECE KOLONYA NEDİR?

Alkol dereceleri, içerdiği alkol oranına göre belirlenir. Genellikle 70 derece ve 80 derece alkollü kolonyalar kullanılır. Yüzde 80-96'sı etil alkol, kalan kısmı ise su ve esanstan oluşan kolonya, ağzı kapalı ve güneşten uzak kaldığı sürece ortalama beş yıl bozulmamaktadır. Kolonya sürdükten sonra ferahlık hissedilmesinin sebebi, içindeki etil alkolün uçucu olması ve buharlaşırken vücut ısısını da beraberinde götürmesidir.

EVDE KOLONYA NASIL YAPILIR?

Evde kolonya yapmak için 150 ml.lik etil alkol ile 20ml suyu çalkaladıktan sonra, 10 veya 15ml'lik limon esansı ilave ederek karıştırmak yeterlidir. İçine etil alkolden daha ucuz olduğu için metil alkol suyu koyulan kolonyalar, içildiği takdirde görme yetkisinin kaybedilmesine (körlüğe) neden olur. Aşırı tüketimi ölüme neden olmaktadır.